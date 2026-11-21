Tulsi Vivah Vrat Katha: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है. हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है. इस बार तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है. इस दिन घरों और मंदिरों में तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है. मान्यता है कि इस पूजा को विधि-विधान से करने पर घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के विवाह की रस्म निभाई जाती है. इस परंपरा के पीछे वृंदा और भगवान विष्णु से जुड़ी एक रोचक कथा प्रचलित है. कहा जाता है कि तुलसी विवाह के दिन पूजा पूरी करने के बाद इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए. आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूरी पौराणिक कथा.

तुलसी विवाह की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में प्रवाहित कर दिया था. इसी तेज से एक शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम जालंधर रखा गया. समय के साथ वह बड़ा होकर बेहद पराक्रमी असुर राजा बना. उसकी राजधानी भी जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुई.

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जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमि की पुत्री वृंदा से हुआ था. वृंदा अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित और पतिव्रता स्त्री थीं. उनके इसी तप और सतीत्व के प्रभाव से जालंधर को अपार शक्ति मिली हुई थी. यही वजह थी कि बड़े-बड़े योद्धा भी उसे युद्ध में हरा नहीं पाते थे.

कथा के मुताबिक, अपनी ताकत के घमंड में जालंधर ने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उनसे युद्ध किया. लेकिन माता लक्ष्मी ने उसे समुद्र से उत्पन्न अपना भाई मान लिया. इसके बाद जालंधर ने कैलाश पहुंचकर माता पार्वती को पाने का प्रयास किया. वह भगवान शिव का रूप बनाकर उनके सामने पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने दिव्य ज्ञान से उसका छल पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं. इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को पूरी घटना बताई.

जालंधर को पराजित करना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी शक्ति का आधार वृंदा का पतिव्रत धर्म था. जब तक वृंदा का सतीत्व सुरक्षित था, तब तक जालंधर को युद्ध में हराना लगभग असंभव था. ऐसे में उसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची.

भगवान विष्णु ने एक ऋषि का रूप धारण किया और उस वन में पहुंच गए, जहां वृंदा अकेली थीं. उनके साथ दो मायावी राक्षस भी मौजूद थे. उन्हें देखकर वृंदा घबरा गईं. तब ऋषि ने अपनी शक्ति से दोनों राक्षसों को पलभर में समाप्त कर दिया. यह देखकर वृंदा ने उनसे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, जो उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से युद्ध कर रहे थे.

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तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए. इनमें से एक के हाथ में जालंधर का सिर था, जबकि दूसरे के पास उसका धड़ था. पति की यह हालत देखकर वृंदा बेसुध हो गईं. कुछ देर बाद होश आने पर उन्होंने ऋषि से जालंधर को दोबारा जीवित करने की विनती की.

वृंदा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर के शरीर को फिर से जोड़ दिया. इसके बाद वे खुद भी उसी शरीर में समा गए. वृंदा इस बात को समझ नहीं पाईं कि उनके सामने मौजूद जालंधर असल में भगवान विष्णु हैं. वह उन्हें अपना पति समझकर उनके साथ रहने लगीं. इस तरह उनका पतिव्रत धर्म टूट गया. उधर, वृंदा के सतीत्व का प्रभाव खत्म होते ही जालंधर युद्ध में पराजित हो गया.

कुछ समय बाद जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस लीला का सच पता चला, तो वह बेहद क्रोधित हो गईं. उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया. भगवान ने अपने भक्त के इस श्राप को स्वीकार कर लिया और शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए. उनके इस रूप के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा. तब सभी देवी-देवताओं ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की.

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इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और खुद अग्नि में समर्पित हो गईं. मान्यता है कि जिस स्थान पर वृंदा की चिता की राख बची थी, वहीं से तुलसी का पौधा निकला. भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि अब से तुलसी के रूप में वह हमेशा उनके साथ रहेंगी और उन्हें अत्यंत प्रिय होंगी.

इसी मान्यता के चलते भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह कराया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है, उसे पुण्य और यश की प्राप्ति होती है. साथ ही घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

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