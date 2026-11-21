शादी की तारीख तय थी. घर में तैयारियां चल रही थीं. रिश्तेदारों को भी बता दिया गया था कि 15 नवंबर को निकाह होना है. परिवार ने मस्जिद के इमाम से भी पहले ही बात कर ली थी. लेकिन निकाह से ठीक दो दिन पहले इमाम ने आने से मना कर दिया. वजह पूछी गई तो परिवार के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उनके कुछ काम दीन के खिलाफ हैं. मामला पुलिस तक पहुंचा और अब इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है.

और पढ़ें

यह मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है. शिकायत करने वाले शख्स का नाम मोनिश है. वह पेशे से वकील हैं. उनका आरोप है कि उनकी बहन का निकाह पढ़ाने से इमाम मोहम्मद सुरफान रजा कादिरी ने इसलिए इनकार किया, क्योंकि उनका परिवार दूसरे धर्म की परंपराओं का सम्मान करता है और उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी है.

मोनिश शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के बरमौला अर्जुनपुर गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि उनकी बहन का निकाह 15 नवंबर 2026 को होना था. इसके लिए उन्होंने करीब 10 से 15 दिन पहले ही मस्जिद के इमाम सुरफान रजा कादिरी से बात कर ली थी.

यह भी पढ़ें: प्रेम प्रसंग, 7 बीघा जमीन, शादी से इनकार... वाराणसी में MSC छात्रा श्रेया मर्डर केस की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

मोनिश के मुताबिक, इमाम ने शुरुआत में निकाह पढ़ाने के लिए हामी भर दी थी. लेकिन 13 नवंबर को उन्होंने अचानक मना कर दिया. मोनिश का कहना है कि इमाम ने उनसे कहा कि उनके और उनके परिवार के कुछ काम दीन के खिलाफ हैं.

Advertisement

मोनिश ने अपने बयान में यह भी बताया कि उस वक्त इमाम ने अपने पिता की तबीयत खराब होने की बात कहकर निकाह में शामिल न हो पाने की बात कही थी. घर पर कई लोग मौजूद थे और वे भी पूछ रहे थे कि आखिर इमाम साहब क्यों नहीं आएंगे. हालांकि, परिवार ने बाद में निकाह करा लिया.

पुलिस में शिकायत, इमाम गिरफ्तार

इस मामले में मोनिश ने 19 नवंबर को रोजा थाने में शिकायत दी. उनका आरोप था कि दूसरे धर्म की परंपराओं का सम्मान करने और राष्ट्रवादी विचारधारा रखने के कारण उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और निकाह पढ़ाने से इनकार किया गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया. इसके बाद इमाम की तलाश शुरू हुई.

पुलिस के मुताबिक, 20 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में वांछित इमाम सुरफान रजा कादिरी गुर्री चौकी के पास टेढ़ी पुलिया से आगे एक पेट्रोल पंप के नजदीक मौजूद हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

एसपी सिटी ने क्या कहा?

शाहजहांपुर के एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 19 नवंबर को मोनिश ने पुलिस को तहरीर दी थी. शिकायत में कहा गया था कि 15 नवंबर को उनकी बहन का निकाह होना था, लेकिन दूसरे धर्म के रीति-रिवाजों को फॉलो करने की वजह से इमाम ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया. एसपी सिटी के मुताबिक, पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर इमाम को गिरफ्तार किया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. मोनिश ने पुलिस कार्रवाई के लिए सीएम का भी धन्यवाद किया है. फिलहाल इस मामले में इमाम सुरफान रजा कादिरी का पक्ष सामने नहीं आया है. पुलिस की जांच जारी है.

---- समाप्त ----