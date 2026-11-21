अनुपम खेर ने अक्सर अपने इस सोच-समझकर लिए गए फैसले के बारे में बात की है कि वे अपना घर खरीदने के बजाय किराए के अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं. इस एक्टर ने, जिन्होंने सालों पहले मुंबई वाला अपना घर एक्ट्रेस आलिया भट्ट को बेच दिया था, बताया कि वे प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के तनाव से दूर रहना पसंद करते हैं.

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हाल ही में एक इंटरव्यू में, अनुपम ने बताया कि किराए के घर में रहने का फैसला लेने के बाद उन्हें काफी 'आजादी' महसूस हुई. उन्होंने इंटरनेट पर अपनी नेट वर्थ को लेकर फैलाई जा रही उन झूठी अफवाहों पर भी नाराजगी जताई, जिनमें दावा किया गया था कि उनकी नेट वर्थ 400-500 करोड़ रुपये है.

अनुपम खेर ने क्या बताया?

'द अनफिल्टर्ड आवर' के साथ बातचीत के दौरान, अनुपम खेर ने अपने इस फैसले को 'आजादी देने वाला' बताया. उन्होंने कहा, 'जिस दिन मैंने किराए के अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया, उसी दिन मैंने खुद को आजाद कर लिया. यह फैसला मैंने दस साल पहले लिया था. मुझे प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई तनाव नहीं है. मैंने सिर्फ शिमला में अपनी मां के लिए एक घर खरीदा था. मैं और मेरा भाई, दोनों किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं और हम इसमें खुश हैं.'

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अनुपम खेर ने आगे कहा, 'आपको ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे ऊंचे इंसान हों; आप पर कोई तनाव नहीं होता. इससे पहले, जब मेरे पास अपना घर था, तो मैंने उसे आलिया भट्ट को बेच दिया. उसके बाद, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए. उसी दौरान किरण सांसद बन गईं, इसलिए वे चंडीगढ़ चली गईं. मैं घर ढूंढ रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किराए के अपार्टमेंट में ही रह सकता हूं.'

अनुपम खेर की नेट वर्थ

इंटरव्यू के दौरान, अनुपम ने अपनी नेट वर्थ को लेकर चल रही उन झूठी खबरों पर भी निराशा जताई, जिनमें कहा गया था कि उनकी नेट वर्थ 400-500 करोड़ रुपये है, जबकि असल में उनके पास इसका 10% भी नहीं है. उन्होंने कहा, 'लोगों को लगता है कि मैं बहुत अमीर हूं. अगर आप गूगल पर मेरी नेट वर्थ सर्च करेंगे, तो हैरान रह जाएंगे. कभी-कभी तो मेरा मन करता है कि मैं उन पर केस कर दूं. मेरे पास 400-500 करोड़ रुपये का 10% भी नहीं है. मेरे दोस्त इंटरनेट पर ऐसी खबरें पढ़ते हैं और मुझसे मजाक में कहते हैं कि इस रकम में से कुछ उन्हें भी भेज दूं.'

हालांकि, एक्टर आज भी एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं और उन्होंने अपनी सुख-सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया है. उन्होंने कहा, 'मुझे आज भी अच्छे रेस्तरां में जाकर बढ़िया खाना खाना पसंद है; मैं आराम से यात्रा करता हूं और बेहतरीन होटलों में ठहरता हूं. ऐसा नहीं है कि मैं किसी झोपड़ी में रहता हूं. मुझे अपना आराम पसंद है. लेकिन, इन चीजों का कोई अंत नहीं है.'

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अपना घर न खरीदने के फैसले पर अनुपम खेर

इससे पहले, इस साल अप्रैल में 'द पावरफुल ह्यूमन्स ऑफिशियल' के साथ बातचीत के दौरान, अनुपम खेर ने बताया था कि उन्होंने अपना खुद का घर न खरीदने का फैसला क्यों लिया, जबकि उन्होंने अपनी मां के लिए एक घर जरूर खरीदा. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी मां के लिए एक घर खरीदा क्योंकि वह शिमला में एक घर चाहती थीं. एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें शिमला में एक घर चाहिए. उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल किराए के मकान में बिताए थे, और अब वह वहां अपना खुद का घर चाहती थीं. हम शिमला गए और उनके लिए एक घर देखा. वह एक बेडरूम वाला घर चाहती थीं, लेकिन मैंने उनके लिए आठ बेडरूम और एक हॉल वाला घर खरीद लिया. ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं; वरना आप दूसरों के सामने एक मिसाल कैसे पेश करेंगे?'

अनुपम ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो अक्सर संपत्ति को लेकर विवाद होते हैं; लेकिन अगर आपके पास बांटने के लिए पैसे हैं, तो झगड़े कम होते हैं. मैं कई बुजुर्गों को देखता हूं और हैरान रह जाता हूं. किसी के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है, तो किसी पर वसीयत (will) पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला जा रहा है. मेरे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि मैं जितना हल्का रहूंगा, उतनी ही ऊंची उड़ान भर सकूंगा.'

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