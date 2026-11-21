राम मंदिर, सरयू के घाट,फैजाबाद की नवाबी विरासत और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अयोध्या की कहानी कई परतों वाली है. कभी साकेत के नाम से पहचानी जाने वाली यह नगरी आज दुनिया के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ. मंदिर में दर्शन के लिए देश-दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. दूसरी ओर, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार ने अयोध्या की राजनीति को नई चर्चा के केंद्र में ला दिया.

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साकेत से अयोध्या तक, हजारों साल पुरानी पहचान

उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या का इतिहास बेहद प्राचीन है. जिला प्रशासन के मुताबिक, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था. इसे भगवान श्रीराम की जन्मस्थली और प्राचीन कोसल राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है. रामायण की कथा से जुड़ी होने के कारण यह नगरी हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में गिनी जाती है. अयोध्या का इतिहास केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है. यहां अलग-अलग दौर की स्थापत्य कला, मंदिर, घाट और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं. अयोध्या और फैजाबाद का इतिहास एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. नवाबी दौर में फैजाबाद अवध की महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा. अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला की कब्र गुलाबबाड़ी में स्थित है, जो आज भी उस दौर की वास्तुकला की याद दिलाती है. अयोध्या उत्तर प्रदेश के मध्य-पूर्वी हिस्से में स्थित है. सरयू नदी इस जिले की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख हिस्सा है. अयोध्या मंडल में अयोध्या के अलावा अमेठी, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर जिले शामिल हैं.

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जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, अयोध्या का क्षेत्रफल 2,522 वर्ग किलोमीटर है. 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी 24,70,996 थी. इसमें पुरुषों की संख्या 12,59,628 और महिलाओं की संख्या 12,11,368 दर्ज की गई थी. जिले में पांच तहसील, 11 विकासखंड, 835 ग्राम पंचायत और 1,272 गांव हैं. यहां हिंदी के साथ अवधी भाषा का भी व्यापक इस्तेमाल होता है. जिले के प्रशासनिक ढांचे में अयोध्या, सदर, सोहावल, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली सहित पांच तहसीलें शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना भव्य राम मंदिर

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया. अदालत ने केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया. साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी दिया. इसके बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की. मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट को सौंपी गई. 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर का भव्य आयोजन हुआ. उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 5.75 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 16.44 करोड़ से अधिक हो गई. यह आंकड़ा अयोध्या में धार्मिक पर्यटन के तेजी से बढ़ने का संकेत देता है. राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट और जैन मंदिर भी यहां के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं. फैजाबाद क्षेत्र में गुलाबबाड़ी और बहू बेगम का मकबरा नवाबी दौर की विरासत को दर्शाते हैं.

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अयोध्या की सियासत में बड़े नाम

अयोध्या की राजनीति का असर केवल जिले तक सीमित नहीं रहा है. राम मंदिर आंदोलन ने इसे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंचाया. भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में रहे. पूर्व सांसद लल्लू सिंह भी अयोध्या की राजनीति में भाजपा का बड़ा नाम रहे हैं. समाजवादी पार्टी की राजनीति में अवधेश प्रसाद, तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय और अभय सिंह जैसे नेताओं की भूमिका चर्चा में रही है. हालांकि अब अभय सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं. कांग्रेस की ओर से निर्मल खत्री भी फैजाबाद की राजनीति का जाना-पहचाना नाम रहे हैं.

विधानसभा चुनाव में किसका कितना प्रभाव?

अयोध्या जिले की विधानसभा की पांच सीटें हैं: अयोध्या, गोसाईगंज, मिल्कीपुर, बीकापुर और रुदौली. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जिले में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था.अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता (भाजपा),गोसाईगंज से अभय सिंह, बीकापुर से अमित सिंह चौहान (भाजपा),मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद (सपा) और रुदौली से रामचंद्र यादव (भाजपा) ने जीत दर्ज की. मिल्कीपुर में जीते अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और जीत हासिल की. उनके संसद में पहुंच जाने के बाद यहा उपचुनाव में हुआ जिसमें चंद्रभानु पासवान (भाजपा) ने विजय हासिल की.

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लोकसभा चुनाव 2024: राम मंदिर के बावजूद भाजपा को मिली हार

अयोध्या की राजनीति में 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे चर्चित घटनाक्रमों में से एक रहा. फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह को मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया. चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की और भाजपा के लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा. यह नतीजा इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में थी. भाजपा के लिए यह परिणाम बड़ा राजनीतिक झटका माना गया.

2027 की तैयारी और पवन पांडेय का नाम

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. समाजवादी पार्टी की ओर से तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय का नाम चर्चा में है. आपने बताया है कि पार्टी ने उन्हें अभी से उम्मीदवार घोषित कर दिया है. भाजपा के लिए अयोध्या की राजनीति में राम मंदिर निर्माण के बाद बनी धार्मिक और विकास की छवि को चुनावी समर्थन में बदलना अहम चुनौती होगी. वहीं सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत और स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी.

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