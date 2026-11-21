बिहार के मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह का कल तिलक समारोह बेहद धूमधाम और शाही अंदाज में संपन्न हुआ. तिलक की रस्मों के दौरान अनंत सिंह के दामाद और दूल्हे राजा ऋषिकेश कुमार पारंपरिक रेशमी धोती-कुर्ते में बेहद सुंदर नजर आए. अनंत सिंह की तरफ से तिलक समारोह में दामाद को प्यार-आशीर्वाद के अलावा ढेर सारे महंगे और शाही उपहार भी दिए गए जो चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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पारंपरिक रेशमी धोती-कुर्ते में दूल्हे का रॉयल अवतार

तिलक में दूल्हे ऋषिकेश कुमार ने मॉर्डन सूट के बजाय पारंपरिक बिहारी परिधान रेशमी धोती, कुर्ता और स्टोल पहना. उनका देसी पारंपरिक और सादगी भरा लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है. सामने आए वीडियो-फोटो में ऋषिकेश कुमार ने तिलक की सारी रस्में निभाई और वहां आए मेहमानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

मिला इतना सोना और चांदी

तिलक में ऋषिकेश को अनंत सिंह के छोटे बेटे ने सोने का ब्रेसलेट, चेन और अंगूठी पहनाई. इसके अलावा उन्हें करोड़ों की डिफेंडर भी दी गई. शादी की खास रस्मों और भोजन के लिए अनंत सिंह ने अपने दामाद को चांदी के नक्काशीदार थाल, कटोरे, ग्लास और सोने की परत चढ़े विशेष बर्तन भेंट किए जो राजसी परंपरा को दर्शाते हैं.

सोने का ब्रेसलेट और कीमती आभूषण

शादी की खास रस्मों और भोजन के लिए अनंत सिंह ने अपने दामाद को चांदी के नक्काशीदार थाल, कटोरे, ग्लास और सोने की परत चढ़े विशेष बर्तन भेंट किए जो राजसी परंपरा को दर्शाते हैं.

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दूल्हे राजा को मिली लैंड रोवर कार

उपहारों की फेहरिस्त में सबसे ज्यादा चर्चा करोड़ों रुपये की कीमत वाली ब्रांड न्यू लैंड रोवर डिफेंडर की हो रही है, जिसे अनंत सिंह ने अपने अमेरिका रिटर्न दामाद को स्पेशल गिफ्ट के रूप में सौंपा. सफेद रंग की कार फूलों से सजी हुई तिलक सेरेमनी में खड़ी नजर आई.

इतना ही नहीं तिलक समारोह में बिहार के पॉपुलर भोजपुरी सिंगर-एक्टर गुंजन सिंह और एक्ट्रेस क्वीन शालिनी भी शामिल हुईं. इस दौरान गुंजन सिंह और क्वीन शालिनी तिलक में जमकर एंज्वॉय और डांस करते नजर आए.

तिलक में उमड़ा जनसैलाब

अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह में ढेरों मेहमानों आए जिनके लिए शाही भोजन, शुद्ध देसी घी की मिठाइयां और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

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