10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद कई युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाते हैं. ऐसे उम्मीदवारों के लिए डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती एक बेहतरीन विकल्प होता है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसमें चयन के लिए अगल से किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है.

और पढ़ें

उम्मीदवारों की 10वीं की मार्कशीट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है लेकिन अगर किसी छात्र के 90 फीसदी नंबर हैं, तो क्या उसे GDS की नौकरी मिल जाएगी? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है. दरअसल, केवल 90 फीसदी अंक होने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती. इसके लिए कई शर्तें होती हैं. ऐसे में आइए समझते हैं कि डाक विभाग में GDS की मेरिट कैसे तैयार होती है और चयन किन बातों पर निर्भर करता है?

90 प्रतिशत के साथ क्या मिल सकती है नौकरी?

डाक विभाग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के मुताबिक, GDS भर्ती में उम्मीदवारों को 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट लिस्ट के जरिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसमें 10वीं के कुल अंकों को प्रतिशत में बदलकर चार दशमलव स्थानों तक गणना की जाती है. इसका मतलब है कि 90 फीसदी अंक पाने वाला उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतने नंबर होने से चयन पक्का नहीं होता. अगर किसी खास पोस्ट के लिए ज्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, तो 90 फीसदी अंक वाले उम्मीदवार का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं भी आ सकता है.

Advertisement

कैसे तैयार होती है GDS की मेरिट लिस्ट?

India Post के नोटिफिकेशन के अनुसार, मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए 10वीं के अंकों को आधार बनाया जाता है. इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड की सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के नंबर देखे जाते हैं.

अगर मार्कशीट में हर विषय के अंक दिए गए हैं, तो उन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होगी.

अगर मार्कशीट में ग्रेड या ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं, तो विभाग के तय फॉर्मूले के मुताबिक उन्हें अंकों में बदला जाएगा.

अगर मार्कशीट में CGPA दिया गया है, तो उसे 9.5 से गुणा करके अंक निकाले जाएंगे.

अगर विषयवार ग्रेड और CGPA दोनों दिए गए हैं, तो दोनों तरीकों से निकले अंकों में से ज्यादा अंक माने जाएंगे.

मेरिट में अंकों की गणना चार दशमलव स्थानों तक की जाती है.

किन वजहों से 90% नंबर होने पर भी नहीं होगा चयन?

GDS भर्ती में 90 फीसदी अंक होने के बावजूद चयन नहीं होने की कई वजहें हो सकती हैं.

संबंधित पोस्ट पर ज्यादा प्रतिस्पर्धा- किसी पोस्ट के लिए अगर कई उम्मीदवारों के अंक 90 फीसदी से ज्यादा हैं, तो कम अंक वाले उम्मीदवार मेरिट में पीछे रह सकते हैं.

पदों की संख्या- हर डिवीजन और पोस्ट ऑफिस में रिक्त पदों की संख्या अलग होती है. कम पद होने पर चयन की प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो सकती है.

Advertisement

आरक्षण श्रेणी- भर्ती में UR, OBC, SC, ST, EWS और PwBD जैसी श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होते हैं. उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार संबंधित रिक्तियों के लिए मेरिट तैयार होती है.

टाई होने की स्थिति- अगर दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक बराबर होते हैं, तो विभाग नोटिफिकेशन में दिए गए प्राथमिकता क्रम के अनुसार फैसला करता है. इसमें उम्र और श्रेणी से जुड़े मानदंड शामिल हैं.

GDS भर्ती के लिए 10वीं में कौन से विषय पास होना जरूरी?

डाक विभाग की GDS भर्ती के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना भी अनिवार्य है. उम्मीदवार ने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ी होनी चाहिए. इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज, साइकिल चलाने की जानकारी और आजीविका के पर्याप्त साधन होने की शर्त भी रखी गई है.

क्या GDS भर्ती में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है?

नहीं, GDS भर्ती में चयन के लिए अलग से लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है. उम्मीदवारों को 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है. इसलिए अगर आपके 10वीं में 90 फीसदी नंबर हैं, तो GDS भर्ती के लिए आवेदन करने का विकल्प जरूर है, लेकिन नौकरी मिलने की गारंटी नहीं. चयन के लिए संबंधित पोस्ट की रिक्तियों, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के अंकों और मेरिट लिस्ट को देखना जरूरी है.

---- समाप्त ----