उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा की तरफ से 26 सीटें ऑफर किए जाने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ लिस्ट जारी करने का क्या मतलब है. उन्होंने यह भी कहा, "हम भिखारी नहीं हैं. अगर यह गठबंधन का तरीका है तो यह गठबंधन के लिए बेहतर तरीका नहीं है." अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

और पढ़ें

सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी के मौजूदा विधायक हैं या जो पहले से सपा की सीटें रही हैं, वहां पार्टी ने कुछ नाम प्रस्तावित किए हैं. यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन की बातचीत में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी. उन्होंने बताया कि सीट-दर-सीट चर्चा चल रही है.

यह भी पढ़ें: 'गठबंधन के अंदर सहयोगी होता है, भिखारी नहीं...', सपा की लिस्ट पर भड़के इमरान मसूद Exclusive interview

उदयवीर सिंह बोले- एक बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं

इमरान मसूद के बयान पर उदयवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने बैठक के बाद भी बयान दिया है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही अंतिम फैसला लेंगी. इसलिए किसी एक बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि दोनों दल गठबंधन में हैं, ऐसे में भीख मांगने या लेन-देन जैसी बातों का कोई आधार नहीं है.

Advertisement

वहीं, सपा नेता आशु मलिक ने कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे बयानों या बैठक में शामिल लोगों के बारे में जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जीतने वाली 26 सीटें तय की गई थीं और आगे की प्रक्रिया समझदारी से जारी रहेगी.

आशु मलिक बोले- राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला मानेंगे

आशु मलिक ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी ने कोई नई या अतिरिक्त सीट घोषित नहीं की है. ये सिर्फ मौजूदा विधायकों की सीटें हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वे उसे मानेंगे.

इमरान मसूद ने कहा- ये गठबंधन नहीं, दिखावा है

इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आजतक से बातचीत में सपा की लिस्ट जारी करने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा था कि सपा को तय करना चाहिए कि उसे कांग्रेस से लड़ना है या बीजेपी से. उनके मुताबिक, इस तरह की गतिविधियों से बीजेपी को फायदा हो रहा है.

यह भी पढ़ें: सपा की कैंडिडेट लिस्ट से इमरान मसूद अपसेट क्यों? किन 2 सीटों को लेकर तनातनी

इमरान मसूद ने कहा कि लिस्ट जारी होते ही बीजेपी के लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, "हमने कई बार कहा कि करना है तो ढंग से कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है." उन्होंने सवाल उठाया कि अपनों के साथ लड़ने से क्या फायदा होगा. इमरान मसूद ने कहा कि यह कोई गठबंधन नहीं है, फिर इसका दिखावा क्यों किया जा रहा है.

Advertisement

इमरान मसूद ने कहा कि एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ सूची जारी कर दी गई. उन्होंने साफ कहा, "हम कोई भीख थोड़े ही मांग रहे हैं." उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी से लड़ने की गारंटी सिर्फ राहुल गांधी हैं. इमरान मसूद के मुताबिक, सपा ने जिन 26 सीटों का ऑफर दिया है, कांग्रेस ने वे सीटें मांगी ही नहीं थीं.

गौरतलब है कि, समाजवादी पार्टी ने पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. इनमें तीन मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जबकि सहारनपुर से दो मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है. खास बात यह है कि सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद सांसद हैं.

---- समाप्त ----