बिहार के अररिया में शगुन ज्वेलर्स से एक करोड़ रुपये से ज्यादा के गहने चोरी होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. 19 नवंबर को हुई इस वारदात के तार पश्चिम बंगाल और झारखंड तक जुड़े मिले हैं. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. उनकी निशानदेही पर 5.330 किलो चांदी के गहने, बर्तन और सोने के अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं. चोरी में इस्तेमाल की गई पिकअप वैन भी जब्त कर ली गई है.

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एसपी जितेंद्र कुमार ने गिरफ्तारी और बरामदगी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं. पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचने और चोरी के बचे हुए सामान को बरामद करने में जुटी है.

पहले रोजगार की तलाश, फिर दुकानों की रेकी

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह का तरीका काफी शातिराना है. इसके सदस्य झारखंड के राजमहल से मनिहारी के रास्ते गंगा पार कर सीमांचल के इलाकों में पहुंचते हैं. यहां पहले रोजगार की तलाश करते हैं, ताकि किसी को उन पर शक न हो. इसके बाद ज्वेलरी दुकानों की रेकी शुरू कर देते हैं.

दुकान की गतिविधियों और मौके का अंदाजा लगाने के बाद ये बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं. अररिया के शगुन ज्वेलर्स में हुई चोरी भी इसी तरीके से की गई थी. पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.

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बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी

दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है. एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि चोरी के बाकी सामान की बरामदगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस की जांच अब इस बात पर भी टिकी है कि गिरोह ने दूसरे राज्यों में कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इस चोरी का बाकी सामान कहां छिपाया गया है.

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