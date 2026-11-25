यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में लड़ने जा रहे जिम्बाब्वे के युवक तफाद्ज्वा सिथोले को दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है. हालांकि, सजा पांच साल के लिए निलंबित है. इस दौरान वह इसी तरह के अपराध में दोषी पाया जाता है, तभी उसे जेल जाना होगा. उसे जिम्बाब्वे वापस भेजा जाएगा.

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सिथोले को इसी महीने दक्षिण अफ्रीका में आठ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसने माना कि उसने रूस की सेना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था.

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रूस जाने के लिए मिला टिकट

सिथोले के मुताबिक, आवेदन के बाद अल्बिना नाम की एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया. उसने दक्षिण अफ्रीका में रहने की जगह और रूस जाने का टिकट दिया. वह 4 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका पहुंचा और 8 नवंबर को रूस की फ्लाइट में सवार होने की कोशिश के दौरान ओआर टैम्बो एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार किया गया. उसने विदेशी सैन्य सहायता नियमन कानून का उल्लंघन करने का जुर्म कबूल किया. यह कानून विदेशी संघर्षों में भाड़े पर लड़ने और भर्ती जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है. यह विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है.

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अफ्रीकी देशों से भर्ती का आरोप

रूस पर जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, बोत्सवाना और घाना से लड़ाकों की भर्ती के आरोप हैं. जिम्बाब्वे सरकार ने मार्च में बताया था कि जंग में उसके 15 नागरिक मारे गए और 66 अन्य की वापसी की कोशिश हो रही है. सरकार के मुताबिक, युवाओं को अच्छी नौकरी का वादा कर बुलाया गया, लेकिन उनके दस्तावेज छीनकर उन्हें जंग में भेज दिया गया.

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केन्या और दक्षिण अफ्रीका में भी मामले

केन्या सरकार ने फरवरी में कहा था कि उसके 1,000 से ज्यादा नागरिक रूस की तरफ से लड़ने के लिए भर्ती हुए. दक्षिण अफ्रीका ने नागरिकों को वापस लाने में मदद की है. पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की बेटी डुडुजिले जुमा-सांबुदला पर 17 लोगों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए लुभाने के आरोपों की जांच की. उन्होंने आरोपों से इनकार किया और नवंबर 2025 में संसद से इस्तीफा दिया. मंगलवार को बोत्सवाना के एक आरोपी को भी अदालत में पेश किया गया.

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