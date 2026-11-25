बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. सोशल मीडिया पर शादी की भव्य तैयारियों की तस्वीरें और वीडियो सुर्खियां बटोर रहे हैं. बताया जा रहा है कि शादी के लिए करीब 10 एकड़ में पांडाल तैयार किया गया है और लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है. मेहमानों की संख्या से लेकर खाने-पीने और आयोजन की तैयारियों तक, हर चीज लोगों का ध्यान खींच रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इससे भी बड़े पैमाने पर एक शादी हो चुकी है?

और पढ़ें

इस शादी में डेढ़ लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे, उनके लिए 50 एकड़ में आयोजन स्थल तैयार किया गया था और मंदिर से शादी समारोह तक 5 किलोमीटर का रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था. यह शादी इतनी भव्य थी कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया.

किसकी थी ये भव्य शादी

यह कहानी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरन की शादी की है. 7 सितंबर 1995 को सुधाकरन की शादी तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेशन की पोती एन सत्यलक्ष्मी से हुई थी. इस शादी को इतना बड़ा आयोजन बनाया गया कि इसके लिए करीब 50 एकड़ का मैदान तैयार किया गया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, इस शादी के रिसेप्शन में डेढ़ लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे. यही वजह है कि यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े वेडिंग रिसेप्शन में दर्ज हुआ.

Advertisement

मंदिर से शादी स्थल तक गुलाब की पंखुड़ियों वाला रास्ता

इस शादी की तैयारियां किसी राजसी आयोजन से कम नहीं थीं. मंदिर से शादी समारोह के मैदान तक करीब 5 किलोमीटर का रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था. इस रास्ते के दोनों तरफ 600 ग्रीक शैली के खंभे लगाए गए थे, जिन्हें रंगीन लाइटों से सजाया गया था. शादी के मैदान के प्रवेश द्वार पर प्लाईवुड से एक विशाल किले जैसा ढांचा बनाया गया था. इसके ऊपर तोपें और पंखों वाले पौराणिक जीवों की आकृतियां लगाई गई थीं.

खाने के लिए 3500 रसोइए, मेन्यू में 50 पकवान

शादी का खाना भी अपने आप में एक बड़ा इंतजाम था. उस वक्त मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 3500 रसोइयों ने मेहमानों के लिए भोजन तैयार किया था. खाने में 50 तरह के पकवान शामिल थे और मेहमानों के लिए छह कोर्स का भोजन परोसा गया. शादी की रस्में भी बड़े पैमाने पर आयोजित की गई थीं. 50 एकड़ में फैले मैदान में लगे स्क्रीन पर मेहमानों ने वैदिक रीति-रिवाजों से होने वाली शादी को देखा.

3 लाख मेहमानों को बुलाने की थी तैयारी!

शुरुआती रिपोर्टों में करीब 3 लाख मेहमानों के लिए दावत की तैयारी की बात कही गई थी. इसके लिए हजारों रसोइयों और वेटरों की व्यवस्था की गई थी. हालांकि, लोगों की आलोचना और बढ़ते दबाव के बाद आयोजन की योजनाओं में कटौती की गई. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज आंकड़ा रिसेप्शन में शामिल हुए डेढ़ लाख से अधिक मेहमानों का है.

Advertisement

आज अनंत सिंह की बेटी की शादी की तैयारियों और मेहमानों की संभावित संख्या को लेकर चर्चा हो रही है. ऐसे में करीब तीन दशक पहले हुई जयललिता के बेटे की यह शादी याद आना लाजिमी है. उस आयोजन में जुटी डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ ने इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक पहुंचा दिया था.



---- समाप्त ----