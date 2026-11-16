द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर सियासी रण तक... फर्रुखाबाद की पहचान, इतिहास और चुनावी कहानी

उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है. महाभारत कालीन पांचाल की धरती से लेकर बौद्ध तीर्थ संकिसा तक, इस जिले का इतिहास काफी पुराना है. फर्रुखाबाद की पहचान विश्व प्रसिद्ध तबला वादन के फर्रुखाबाद घराने, कांपिल्य की पौराणिक विरासत और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है. वहीं, राजनीतिक रूप से यह जिला लंबे समय से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले का केंद्र रहा है. जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने जीत दर्ज की थी. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में यहां की राजनीतिक तस्वीर किस करवट बैठेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी.

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1714 में हुई फर्रुखाबाद शहर की स्थापना

फर्रुखाबाद शहर की स्थापना वर्ष 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगश ने की थी. उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर इस शहर का नाम फर्रुखाबाद रखा था. जिले का मुख्यालय फतेहगढ़ में है, जो फर्रुखाबाद शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित है. दोनों शहर मिलकर एक संयुक्त शहरी क्षेत्र बनाते हैं.

भौगोलिक रूप से फर्रुखाबाद गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है. जिले की सीमाएं उत्तर में बदायूं और शाहजहांपुर, पूर्व में हरदोई, दक्षिण में कन्नौज और पश्चिम में एटा तथा मैनपुरी से मिलती हैं.

महाभारत काल से जुड़ी है जिले की पहचान

फर्रुखाबाद का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है. महाभारत काल में इस क्षेत्र को पांचाल के रूप में जाना जाता था. यहां स्थित कांपिल्य (कम्पिल) दक्षिण पांचाल की राजधानी हुआ करता था. मान्यता है कि द्रौपदी का जन्म और स्वयंवर इसी स्थान पर हुआ था.

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कांपिल्य का जैन धर्म में भी विशेष महत्व है. इसे 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ की जन्मस्थली माना जाता है. जिले में स्थित संकिसा बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है. मान्यता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से इसी स्थान पर उतरे थे. सम्राट अशोक ने भी यहां एक स्तंभ का निर्माण कराया था.

इतिहासकारों और पुरातात्विक महत्व के लिहाज से भी यह क्षेत्र खास है. संकिसा और कम्पिल में प्राचीन मूर्तियां और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं. महाजनपद काल में पांचाल एक प्रमुख राज्य था, जिसका विस्तार वर्तमान फर्रुखाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों तक माना जाता है.

मुगल काल से 1857 की क्रांति तक का इतिहास

मध्यकाल में यह क्षेत्र कन्नौज और आसपास के शासकों के राजनीतिक प्रभाव में रहा. दिल्ली सल्तनत के दौर में यहां कई सैन्य अभियान हुए. बाद में मुगल शासन के दौरान भी कन्नौज और फर्रुखाबाद क्षेत्र का महत्व बना रहा.

मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद नवाब मोहम्मद खान बंगश ने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की. उन्होंने 1714 में फर्रुखाबाद शहर बसाया. आगे चलकर यह क्षेत्र मराठों, अवध के नवाबों और अंग्रेजों के बीच राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बना.

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही. मेरठ में विद्रोह शुरू होने के बाद इसकी खबर 14 मई 1857 को फतेहगढ़ पहुंची. जिले में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गतिविधियां तेज हुईं. बाद के वर्षों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे आंदोलनों का भी यहां प्रभाव देखने को मिला.

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सुभाष चंद्र बोस ने 25 जनवरी 1940 को फर्रुखाबाद का दौरा किया था. स्वतंत्रता आंदोलन में जिले के लोगों की भागीदारी इसकी ऐतिहासिक पहचान का अहम हिस्सा है.

महादेवी वर्मा और फर्रुखाबाद घराने की सांस्कृतिक पहचान

फर्रुखाबाद की पहचान केवल इतिहास और धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है. यह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा की जन्मस्थली भी है. हिंदी साहित्य में उनके योगदान ने जिले को एक अलग पहचान दिलाई.

संगीत के क्षेत्र में फर्रुखाबाद घराने का विशेष स्थान है. तबला वादन के छह प्रमुख घरानों में इसकी गिनती होती है. इस घराने की शैली और परंपरा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

आलू, अमरूद और तंबाकू से चलती है अर्थव्यवस्था

फर्रुखाबाद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और छोटे उद्योगों पर आधारित है. यहां आलू, अमरूद, तंबाकू और खरबूजे की खेती बड़े पैमाने पर होती है. आलू उत्पादन और उसके भंडारण के लिए जिले में बड़ी संख्या में शीत भंडार यानी कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं.

औद्योगिक गतिविधियों में पीतल के बर्तन बनाने के कारखाने, साड़ी और कपड़ों की छपाई, पर्दे एवं छींट उद्योग तथा तेल मिलें प्रमुख हैं. कृषि आधारित कारोबार और स्थानीय उद्योग जिले के रोजगार और व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

लोकसभा चुनाव में कब किसका रहा दबदबा?

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फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर अलग-अलग समय में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का प्रभाव देखने को मिला है. चुनावी इतिहास में चंद्रभूषण सिंह और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं का नाम प्रमुखता से आता है.

1999 में चंद्रभूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी. इसके बाद सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के टिकट पर 2009 में जीत हासिल की. वहीं 2014 से 2024 तक लगातार तीन लोकसभा चुनावों में बीजेपी के मुकेश राजपूत ने इस सीट पर जीत दर्ज की.

लगातार तीन चुनावों में जीत के साथ मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत की है.

विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 2027 में चुनौती

फर्रुखाबाद जिले में कुल चार विधानसभा सीटें हैं. इनमें कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर शामिल हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल (सोनेलाल) ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की थी. इससे जिले में एनडीए की मजबूत राजनीतिक स्थिति सामने आई.

कायमगंज विधानसभा सीट: कायमगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. यहां से अपना दल (सोनेलाल) की डॉ. सुरभि सिंह (डॉ. सुरभि दोहरे) विधायक हैं. उन्होंने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सर्वेश अंबेडकर को हराया था. यह सीट बीजेपी गठबंधन के लिए अहम है.

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अमृतपुर विधानसभा सीट: अमृतपुर से बीजेपी के सुशील कुमार शाक्य विधायक हैं. उन्होंने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के डॉ. जितेंद्र सिंह यादव को 44,686 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. इस जीत ने सीट पर बीजेपी की मजबूत स्थिति को दर्शाया.

फर्रुखाबाद विधानसभा सीट: फर्रुखाबाद सीट पर बीजेपी के सुनील दत्त द्विवेदी का दबदबा रहा है. उन्होंने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की. वह पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिले के दिग्गज नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे हैं. 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुमन शाक्य को हराया था. इस सीट पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की राजनीतिक विरासत भी चुनावी चर्चा का अहम हिस्सा रहती है.

भोजपुर विधानसभा सीट: भोजपुर से बीजेपी के नागेंद्र सिंह राठौर विधायक हैं. 2022 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अरशद जमाल सिद्दीकी को करीब 27,458 वोटों के अंतर से हराया था. यह सीट भी जिले में बीजेपी के मजबूत चुनावी प्रदर्शन का हिस्सा रही.

2027 में क्या बीजेपी बरकरार रख पाएगी अपना दबदबा?

फर्रुखाबाद की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव काफी अहम रहने वाला है. 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले में अपनी मजबूत स्थिति दिखाई है. वहीं, समाजवादी पार्टी के सामने पिछले चुनावों में मिली हार से उबरने और चारों सीटों पर मुकाबले को मजबूत बनाने की चुनौती होगी.

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कायमगंज में अपना दल (सोनेलाल) की स्थिति, अमृतपुर में बीजेपी की बड़ी जीत, फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की राजनीतिक विरासत और भोजपुर में बीजेपी की बढ़त जैसे पहलू अगले चुनाव में महत्वपूर्ण रहेंगे.

इसके अलावा कृषि, आलू के भंडारण, स्थानीय उद्योग, रोजगार और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं. 2027 में मतदाताओं का रुख किस तरफ रहेगा और क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार जिले में अपना दबदबा कायम रख पाएगी, इसका फैसला चुनावी नतीजों से होगा.

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