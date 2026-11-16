बैटरी से उड़ने वाला प्लेन तैयार! चीन के CE-25A में हैं ऐसे फीचर्स, जो इसे बनाते हैं खास

Electric Aircraft Technology: इलेक्ट्रिक कारों के बाद अब विमानन की दुनिया में भी बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट्स पर काम तेज हो रहा है. चीन ने 19 यात्रियों को ले जाने वाले अपने इलेक्ट्रिक विमान CE-25A की पहली मानव-सहित उड़ान पूरी की है. यह विमान ट्रेडिशनल विमानों की तरह एक या दो बड़े इंजन पर निर्भर नहीं है.

और पढ़ें

इसके पंखों पर 10 इलेक्ट्रिक फैन लगाए गए हैं, जो इसे आगे बढ़ाने के लिए ताकत पैदा करते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह विमान एक बार में 400 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है. लेकिन क्या बैटरी से चलने वाले विमान सच में फ्यूचर की हवाई यात्रा बदल सकते हैं? और क्या इनसे हवाई सफर सस्ता और कम पॉल्यूशन वाला हो पाएगा?

कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी?

आज सड़क पर इलेक्ट्रिक कारें दिखना आम बात हो गई है. बसें भी बिजली से चल रही हैं और कई देशों में इलेक्ट्रिक ट्रक पर काम हो रहा है. लेकिन जब बात विमान की आती है, तो कहानी काफी मुश्किल हो जाती है. कार में बैटरी का वजन संभालना एक बात है, लेकिन हजारों मीटर ऊपर उड़ने वाले विमान में यही बैटरी अपने साथ कई तकनीकी चुनौतियां लेकर आती है.

Advertisement

एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने, हवा में बने रहने और सुरक्षित तरीके से उतरने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट यह एनर्जी एविएशन फ्यूल से हासिल करते हैं. लेकिन चीन का CE-25A इस डायरेक्शन में एक अलग रास्ता दिखाता है. इसमें ईंधन से चलने वाले इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर और फैन का इस्तेमाल किया गया है. यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान की दिशा में एक अहम एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है.

चीन के CE-25A विमान में ऐसा क्या है खास?

चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी COMAC ने CE-25A को तैयार किया है. इस विमान ने 14 नवंबर 2026 को शानदोंग प्रांत के बिनझोउ में पहली बार पायलट और क्रू के साथ उड़ान भरी. इसमें दो पायलट और एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर मौजूद थे.

यह भी पढ़ें: न है इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर भी बना दी फ्लाइंग कार! कौन हैं रवि टम्टा जिन्होंने कर दिखाया ये कमाल

यह करीब 10 टन वजन वाला विमान है और इसमें अधिकतम 19 यात्री बैठ सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसकी क्रूज स्पीड यानी नॉर्मल उड़ान के दौरान रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह करीब 2,400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है और इसकी बताई गई रेंज 400 किलोमीटर है.

इस विमान की सबसे अलग चीज इसके पंखों पर लगे 10 इलेक्ट्रिक फैन हैं. हर पंख पर पांच-पांच फैन लगाए गए हैं. ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट के बड़े इंजन जैसे नहीं दिखते. इन्हें इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन कहा जाता है. इनके अंदर पंखे जैसे ब्लेड घूमते हैं और हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं. इससे विमान को आगे बढ़ने के लिए जरूरी ताकत मिलती है.

Advertisement

विमान में 10 छोटे फैन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी?

आमतौर पर यात्री विमानों में एक या दो बड़े इंजन होते हैं. ये इंजन हवा को पीछे की तरफ धकेलते हैं और विमान आगे बढ़ता है. लेकिन CE-25A में ताकत पैदा करने का काम कई छोटे इलेक्ट्रिक फैन मिलकर करते हैं.

इस तकनीक को डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (Distributed Electric Propulsion) कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने की ताकत एक जगह से देने के बजाय कई जगह बांट दी जाती है.

यह भी पढ़ें: CES 2026: फ्लाइंग कार से रोबोटिक गाड़ी का जलवा, साल का पहला सबसे बड़ा टेक इवेंट

CE-25A में पंखों के साथ अलग-अलग इलेक्ट्रिक फैन लगाए गए हैं. हर फैन को इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है. ये मोटर बैटरी से बिजली लेती हैं और फैन को घुमाती हैं. फैन हवा को तेजी से पीछे की ओर भेजते हैं, जिससे विमान को आगे बढ़ने के लिए जोर मिलता है.

इस डिजाइन का एक फायदा यह है कि इंजीनियर विमान के पंखों और फैन की बनावट को अलग-अलग तरीके से परख सकते हैं. कई फैन होने से पूरे प्रोसेस एक या दो बड़े इंजन पर निर्भर नहीं रहती. हालांकि, इससे विमान की असली ऊर्जा बचत कितनी होती है और रखरखाव कितना आसान होगा, यह आगे के एक्स्पेरिमेंट्स से ही साफ होगा.

Advertisement

एक और अहम बात यह है कि इलेक्ट्रिक मोटर और फैन का इस्तेमाल करने से विमान के डिजाइन में नए ऑप्शन्स खुलते हैं. फ्यूचर में इसी तरह की टेक्नोलॉजी कम शोर वाले और छोटी दूरी के लिए बेहतर विमान तैयार करने की संभावना पर काम हो सकता है.

बैटरी से कैसे उड़ता है इतना बड़ा विमान?

इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का सबसे जरूरी हिस्सा उसकी बैटरी होती है. CE-25A में बैटरी से मिलने वाली बिजली इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है. मोटर पंखों पर लगे फैन को घुमाती है और ये फैन एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाते हैं.

यहां इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक विमान के बीच एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है. कार सड़क पर चलती है और जरूरत पड़ने पर रुक सकती है. विमान को हवा में बने रहने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए. इसलिए विमान में इस्तेमाल होने वाली बैटरी हल्की होने के साथ ज्यादा ऊर्जा स्टोर करने वाली भी होनी चाहिए.

यही वजह है कि इलेक्ट्रिक विमान बनाना इलेक्ट्रिक कार बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है. बैटरी का वजन बढ़ने पर विमान को उड़ाने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए. इसके अलावा यात्रियों, सामान, मौसम और सुरक्षित उड़ान के लिए जरूरी एक्स्ट्रा एनर्जी का हिसाब भी रखना पड़ता है.

CE-25A को COMAC ने चीन की बैटरी कंपनी CATL, शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर विकसित किया है. इस प्रोजेक्ट में विमान बनाने की तकनीक और बैटरी रिसर्च को एक साथ लाया गया है.

Advertisement

400 किलोमीटर की रेंज, लेकिन क्या यह दिल्ली-मुंबई जैसे सफर के लिए है?

CE-25A की बताई गई रेंज 400 किलोमीटर है. इसका मतलब है कि इसे लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय सफर के लिए नहीं बनाया गया है. इसका मुख्य मकसद शहरों और आसपास के इलाकों के बीच छोटी दूरी की यात्रा है.

उदाहरण के लिए, ऐसे विमान फ्यूचर में उन रूट पर काम आ सकते हैं जहां यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती और दूरी भी लिमिटेड रहती है. छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने वाली क्षेत्रीय उड़ानों में इस तरह के विमान की भूमिका हो सकती है.

इलेक्ट्रिक विमान से क्या हवाई टिकट सस्ता हो सकता है?

इलेक्ट्रिक विमान की एक बड़ी उम्मीद यह है कि इससे विमान चलाने का खर्च कम हो सकता है. इलेक्ट्रिक मोटर में पारंपरिक इंजन की तुलना में कम चलने वाले मैकेनिकल हिस्से होते हैं. इससे कुछ तरह के रखरखाव की जरूरत कम हो सकती है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का टिकट अपने आप सस्ती हो जाएगी. विमान की कीमत, बैटरी बदलने का खर्च, चार्जिंग सिस्टम, एयरपोर्ट पर बिजली की उपलब्धता और सरकारी मंजूरी जैसे कई पहलू टिकट की कीमत तय करेंगे.

बैटरी को चार्ज करने के लिए एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था भी चाहिए. बड़े विमान की बैटरी में बहुत ज्यादा ऊर्जा स्टोर होती है, इसलिए उसे कम समय में चार्ज करने के लिए मजबूत बिजली नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है. विमान को एक उड़ान के बाद जल्दी दोबारा उड़ाना हो, तो चार्जिंग का समय भी अहम होगा.

Advertisement

इसलिए इलेक्ट्रिक विमान से सस्ती हवाई यात्रा का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है. यह एक ऐसी तकनीक है, जिसे सफल होने के लिए विमान के साथ-साथ एयरपोर्ट और बिजली व्यवस्था में भी बदलाव चाहिए.

---- समाप्त ----