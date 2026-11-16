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फैक्ट चेक: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रद्दी के भाव बेची सोनिया गांधी की किताब? नहीं, ये वीडियो AI से बना है

हमने ‘HiveModeration’ और ‘Sightengine’ जैसे कई AI डिटेक्टर टूल्स की मदद से इस वीडियो की जांच की. इन टूल्स ने इसके AI से बने होने की संभावना बताई.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोनिया गांधी की नई किताब की ये प्रतियां बांटने के लिए दी गई थीं, लेकिन उन्होंने इनको रद्दी के भाव बेच दिया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिये बनाया गया है.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ हफ्ते भर पहले बाजार में आ चुकी है और लगातार सुर्खियों में है. हालांकि इसका औपचारिक विमोचन 16 नवंबर को दिल्ली में हो रहा है.   
 
इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को सोनिया गांधी की नई किताब की प्रतियां लोगों के बीच बांटने के लिए दी थीं, लेकिन उन्होंने इनको फुटपाथ पर बेच दिया. 

वीडियो में किताब बेचने वाला कहता है कि कोई इन किताबों को किलो के भाव से दे गया. लेकिन अब इन्हें कोई खरीद नहीं रहा है. एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “राजमाता की मोहब्बत का हाल देखिए, पहले जनता ने ठुकराया, फिर कार्यकर्ताओं ने रद्दी समझा और अब बाजार भी भाव नहीं दे रहा!”

  
 
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये असली वीडियो नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिये बनाया गया है.

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कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो को गौर से देखने पर इसमें कई गड़बड़ियां नजर आती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हो सकता है.  

मिसाल के तौर पर, वीडियो में किताबों पर अटपटे-से शब्द लिखे नजर आते हैं. ये अचानक बदल जाते हैं.  कुछ जगहों पर इतने धुंधले हो जाते हैं कि इन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है.  कुछ किताबें तैरती हुई-सी दिखाई देती हैं. इसके अलावा सोनिया गांधी की किताब पकड़े हुए एक आदमी की उंगलियां भी अजीबोगरीब तरह से बदलती रहती हैं.   
  

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वीडियो के ऊपर ‘अजित नीती’ लिखा हुआ एक वाटरमार्क नजर आता है. सर्च करने पर हमें इसी नाम का एक फेसबुक पेज मिला. इस पेज ने ये वीडियो कई बार पोस्ट किया है. यहां इस पर AI लेबल भी लगा हुआ है.

‘HiveModeration’ और ‘Sightengine’ जैसे AI डिटेक्टर टूल्स ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की संभावना बताई. Sightengine टूल के मुताबिक इस बात की 99 फीसदी संभावना है कि इस वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है.

साफ है कि वायरल हो रहा ये वीडियो किसी असली घटना का नहीं है.

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