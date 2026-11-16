उत्तर भारत के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है और प्रदूषण गंभीर स्तर पर दर्ज किया जा रहा है. जहरीली हवा के कारण कुछ शिक्षाविद दक्षिणी राज्यों में नौकरी के मौके तलाश रहे हैं. पूर्व प्रोफेसर सज्जन सिंघवी ने लिंक्डइन पोस्ट में दावा किया कि बच्चों की सेहत की चिंता शिक्षकों को कम वेतन पर भी दूसरी जगह जाने के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है.

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सिंघवी ने इसे भारत में पलायन का नया पहलू बताया है. उनके मुताबिक पर्यावरण की स्थिति अब यह तय करने में अहम भूमिका निभा रही है कि माता-पिता कहां नौकरी करें, बच्चों की परवरिश करें और परिवार के साथ बसें. हालांकि, उनकी पोस्ट से इस तरह के पलायन के स्तर का पता नहीं चलता.

प्रदूषण बदल सकता है परिवारों के रहने का ठिकाना.

सिंघवी ने बताया कि उत्तर भारत के कई बुजुर्ग सर्दियों के दौरान कुछ समय के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं. ठंड और खराब हवा से बचने के लिए कई लोग दिवाली से होली के बीच अपना घर छोड़ देते हैं.

अस्थायी पलायन के स्थायी होने का सवाल.

सिंघवी ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी अस्थायी व्यवस्था आगे चलकर स्थायी पलायन में बदल सकती है, क्योंकि प्रदूषण अब केवल सर्दियों तक सीमित नहीं है. उन्होंने ध्वनि प्रदूषण समेत दूसरी पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी जिक्र किया. उनका मानना है कि इन वजहों से उत्तर भारत के शहरों में रहना लगातार मुश्किल हो रहा है.

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दक्षिणी शहरों में जाने पर लिंक्डइन पर बहस.

सिंघवी की पोस्ट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. लोगों ने इस बात पर बहस की कि क्या दक्षिण भारत में जाना प्रदूषण की समस्या का लंबे समय तक चलने वाला समाधान हो सकता है.

एक यूजर ने केरल को छोड़कर दक्षिण भारत के कई शहरों में पानी की कमी का मुद्दा उठाया. यूजर ने कहा कि लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए कहने के बजाय अधिकारियों को प्रदूषण के मूल कारणों से निपटना चाहिए. इसके लिए पराली जलाने की समस्या खत्म करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के सुझाव दिए गए.

एक अन्य यूजर ने दावा किया कि उसे कोच्चि में डेटिंग ऐप हिंज पर दिल्ली और पंजाब की ज्यादा महिलाएं दिखाई दीं. यूजर ने संभावना जताई कि उनमें से कुछ काम के लिए वहां गई होंगी.

तीसरे यूजर ने सवाल किया कि क्या भारत प्रदूषण के खिलाफ कोई ठोस प्रगति कर सकता है. उसने इसके लिए कमजोर वैज्ञानिक सोच और राजनीतिक नेताओं में लंबी अवधि की योजना की कमी को जिम्मेदार बताया. यूजर ने चेतावनी दी कि प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और समय से पहले मौतों समेत सेहत पर पड़ने वाले नतीजे आम नागरिकों को ही झेलने पड़ेंगे.

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पूर्व प्रोफेसर ने कंपनियों से कदम उठाने को कहा.

सिंघवी ने कंपनियों से अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर फंड का इस्तेमाल उत्तर भारत के शहरों में भीड़भाड़ कम करने वाली योजनाओं के लिए करने की अपील की.

सिंघवी की पोस्ट यह साबित नहीं करती कि प्रदूषण के कारण कितने लोग दक्षिणी राज्यों में जा रहे हैं. हालांकि, इससे यह सवाल सामने आया है कि क्या बिगड़ते पर्यावरण के कारण पेशेवर भविष्य में नौकरी, बच्चों की परवरिश और स्थायी रूप से बसने के लिए दूसरी जगह चुन सकते हैं.

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