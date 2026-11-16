सरंपच चुनाव में इतने लोग खड़े हुए कि चुनाव चिह्न कम पड़े! कई फीट लंबा बैलेट पेपर बना

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेहद लंबा बैलेट पेपर दिखाई दे रहा है. वीडियो में मतपत्र को फैलाकर दिखाया गया है और उस पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्हों की लंबी कतार नजर आती है. इसे देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर एक ग्राम पंचायत के चुनाव में इतना लंबा बैलेट पेपर क्यों तैयार करना पड़ा. वीडियो सामने आने के बाद यह चुनाव सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है.

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स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला राजस्थान के सवाई माधोपुर पंचायत समिति की सूरवाल ग्राम पंचायत का है. यहां सरपंच पद के लिए 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. शुरुआत में 55 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था. नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 43 प्रत्याशी मैदान में रह गए.

इतने ज्यादा उम्मीदवार होने का असर चुनाव चिन्हों पर भी पड़ा. स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, उपलब्ध निर्धारित चुनाव चिन्ह सभी प्रत्याशियों के लिए पर्याप्त नहीं थे. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेकर अतिरिक्त चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए. इनमें बेंच, तकिया और नाव जैसे सिंबल भी शामिल हैं.

देखें ये वायरल वीडियो

अब आते हैं उस लंबे बैलेट पेपर पर, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है. 43 प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं के सामने NOTA का विकल्प भी रखा गया है. यानी मतपत्र पर कुल 44 विकल्प हैं. स्थानीय रिपोर्टों में इसकी लंबाई करीब 4 फीट बताई गई है. हालांकि एक अन्य स्थानीय रिपोर्ट में इसकी लंबाई करीब 7 फीट बताई गई है.

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सूरवाल ग्राम पंचायत में करीब 6,566 मतदाता बताए गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार होने के कारण मतदान प्रक्रिया को संभालने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त मतदान कर्मियों की व्यवस्था भी की. एक ही सरपंच पद के लिए 43 उम्मीदवारों का मैदान में होना इस चुनाव को इलाके का खास मुकाबला बना रहा है.

यही वजह है कि सूरवाल का यह चुनाव अब सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल बैलेट पेपर के वीडियो ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है. 43 उम्मीदवारों के बीच वोटों का बंटवारा किस तरह होता है और आखिर जनता किसे सरपंच चुनती है, इस पर अब सबकी नजर है.

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