'ऊंट के मुंह में जीरा', मायावती का यूपी सरकार की योजनाओं पर निशाना, Gen-Z और अल्फा पर कह दी ये बात

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में एक हाई लेवल बैठक बुलाई. पार्टी प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में मायावती ने आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की. उन्होंने इस दौरान सरकारी पर भी जमकर निशाना साधा.
सरकार और दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं और दूसरे वर्गों को लुभावने वादे और 'रेवड़ियां' बांटी जाती हैं. लेकिन सरकार बनते ही राजनीतिक दल वादाखिलाफी करने लगते हैं.
पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, स्टेट, मंडल और सभी 75 जिलों के अध्यक्षों ने भाग लिया. बैठक में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के अलावा बूथ कमेटियों के पुनर्गठन और प्रत्याशियों के चुनाव पर भी चर्चा हुई.
'Gen-Z और Gen-Alpha आंदोलन करने के लिए मजबूर'
मायावती ने मतदाताओं से अपील की कि वो ऐसे छलावों में न फंसें और निष्पक्ष होकर मतदान करें. बसपा प्रमुख ने कहा कि विरोधी दलों की गलत नीतियों के कारण आज की युवा पीढ़ी- Gen-Z और Gen-Alpha सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है. युवाओं को सरकारी दमन और मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि इन युवाओं की समस्याओं का स्थाई हल सिर्फ बसपा सरकार में ही मुमकिन है.
महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की वर्तमान राहत घोषणाएं 'ऊंट के मुंह में जीरा' के जैसी हैं. उनके मुताबिक जनहित का काम किसी चुनाव का मोहताज नहीं होना चाहिए.
पार्टी की इस बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाने को कहा. उन्होंने विरोधियों के 'साम, दाम, दंड, भेद' का मुकाबला करते हुए उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने को पार्टी का मुख्य लक्ष्य बताया. उन्होंने कहा कि बसपा का मकसद प्रदेश में 'कानून द्वारा कानून का राज' और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की नीतियां लागू करना है.
9 अक्टूबर को लखनऊ में जुटेगा बहुजन समाज
मायावती ने निर्देश दिया कि बसपा संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस इस बार लखनऊ के 'मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल' (वीआईपी रोड) पर ही भव्य रूप से मनाया जाएगा. नोएडा स्थित केंद्र में मरम्मत काम चलने की वजह से पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता भी श्रद्धांजलि देने लखनऊ ही आएंगे.
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इसके अलावा, मायावती ने नेपाल और उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ पर चिंता जताई. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से पूर्वांचल सहित सभी प्रभावित इलाकों में त्वरित राहत पहुंचाने की मांग की.