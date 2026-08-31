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नेपाल-चीन बॉर्डर पर फंसी थी नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस, भारत लौटकर बेटी को गले लगाकर रोई, Video

मानसी पारेख कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल में गई हुई थीं, जहां इस समय बाढ़ की वजह से बुरा हाल है. हालांकि अब वो सही-सलामत घर लौट आई हैं. एयरपोर्ट पर उनका इमोशनल फैमिली रीयूनियन देखा गया.

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मानसी पारेख लौटीं घर (Photo: ITGD)
मानसी पारेख लौटीं घर (Photo: ITGD)

नेपाल-चीन के बॉर्डर पर बाढ़ से जो हालात पैदा हुए, उसे हम सभी ने देखा. जो श्रद्धालु वहां कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे, उनमें से कई लोगों से संपर्क नहीं हो पाया. इस यात्रा में गुजराती सिनेमा की मशहूर नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस मानसी पारेख भी शामिल थीं. इस भयानक मंजर से बचकर अब वो वापस अपने घर मुंबई लौट आई हैं. सोमवार को वो सुरक्षित इंडिया लैंड कर गईं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. 

मानसी का इमोशनल रीयूनियन

मानसी पारेख मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुईं. वहां पहले से उनके पति पार्थिव गोहिल और बेटी निरवी मौजूद थे. एक्ट्रेस को अपनी आंखों के सामने देखकर दोनों दौड़ते हुए उनके पास गए, और उन्हें गले लगाया. मानसी अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेती हैं, और अचानक रोने लगती हैं. दोनों मां-बेटी एक दूसरे की बाहों में कुछ देर के लिए खो जाते हैं, और रोने लगते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मानसी का स्वागत दोनों ने फूलों की माला से भी किया. एक्ट्रेस को देखकर उनके पति ने भी राहत की सांस ली. वीडियो में इस इमोशनल फैमिली रीयूनियन को साफ देखा जा सकता है. अंत में तीनों एक साथ हंसी-खुशी एयरपोर्ट से बाहर निकलकर घर जाते हुए भी दिखाई देते हैं. इस दौरान मानसी की बेटी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. 

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कैसे घर लौटीं मानसी?

घर वापसी के बाद, मानसी पारेख ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी पूरी जर्नी पर भी बात की. उन्होंने एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था- आप सभी के प्यार, मैसेज, फोन कॉल्स और दुआओं के लिए दिल से शुक्रिया. पिछले 3-4 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल और भावुक रहे. चीन से बाहर निकलकर नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना ऐसा लगा जैसे कोई जंग जीत ली हो. चीन के नायलम शहर में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से हमें करीब 4 घंटे तक अपनी बस में ही इंतजार करना पड़ा. इसके बाद हम सड़क के रास्ते चीन से बाहर निकल पाए.

फिर करीब 40 मील लंबा बस का सफर तय करके हम नेपाल बॉर्डर पहुंचे. वहां भी लैंडस्लाइड हुआ था. हमारे पास आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमें पैदल उस रास्ते को पार करना पड़ा और दूसरी तरफ खड़ी बसों तक पहुंचना पड़ा. इसके बाद हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिचकोले वाला बस सफर शुरू हुआ. करीब 4 घंटे का सफर तय करके हम काठमांडू पहुंचे. लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद ये सफर पूरी तरह से सार्थक था, क्योंकि आखिरकार इसका मतलब था कि मैं मुंबई, अपने परिवार के पास वापस लौट सकी और अपनी बेटी को गले लगाकर उसे चूम सकी. 

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बता दें कि मानसी पारेख सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन गई थीं. कई दिनों तक अनिश्चितता और मुश्किल सफर के बाद एक्ट्रेस सुरक्षित मुंबई वापस लौटीं. 

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