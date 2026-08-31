कांच साफ करने के बाद भी रह जाती हैं लकीरें? बिना ₹1 खर्च किए ऐसे करें साफ, खिड़की से लेकर टेबल तक सब चमकेंगे

How To Clean Glass: कांच की खिड़कियां, शीशे और ग्लास टेबल देखने में तभी खूबसूरत लगते हैं, जब उन पर धूल, उंगलियों के निशान और पानी के दाग न हों. लेकिन कई बार इन्हें साफ करने के बाद भी कांच पहले से ज्यादा गंदा नजर आने लगता है. कहीं सफेद लकीरें दिखती हैं तो कहीं कपड़े के निशान रह जाते हैं. ऐसे में बार-बार सफाई करने के बावजूद मनचाही चमक नहीं मिलती. ऐसे में लोग महंगे-महंगे क्लीनर्स खरीदते हैं.

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अगर आपके घर में भी कांच साफ करने के बाद उस पर लकीरें नजर आती हैं, तो इसके लिए महंगे ग्लास क्लीनर की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में रखा साधारण डिश सोप भी काम आ सकता है. लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है. आज हम आपको बर्तन मांजने वाले लिक्विड से घर में लगी कांच की चीजों को अच्छे से साफ करने का तरीका बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं.



कांच साफ करने के लिए डिश सोप क्यों काम आता है?

रसोई में रखे डिश सोप का काम सिर्फ बर्तनों से तेल और चिकनाई हटाना नहीं है. ये कांच पर लगे उंगलियों के निशान, चिकनाई और हल्की गंदगी हटाने में भी मदद करता है. लेकिन कांच को साफ करने के दौरान इसका इस्तेमाल करने में सबसे जरूरी बात ये है कि आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए. कांच साफ करते समय ज्यादा डिश सोप डालने से सफाई बेहतर नहीं होगी, बल्कि साबुन की लेयर कांच पर रह सकती है और सूखने के बाद लकीरें नजर आने लगेंगी.

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सबसे पहले बनाएं डिश सोप का हल्का घोल

कांच साफ करने के लिए एक बाल्टी या स्प्रे बोतल में गुनगुना पानी लें. इसमें सिर्फ 1-2 बूंद डिश सोप डालें. साबुन ज्यादा डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. हालांकि, ध्यान रखें कि घोल बहुत ज्यादा झाग वाला न हो. कांच पर लकीरों के आने से बचने के लिए हल्का साबुन वाला पानी ही काफी है.

माइक्रोफाइबर कपड़े से करें सफाई

अब एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और उसे साबुन वाले पानी में हल्का गीला करें. कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि वो सिर्फ हल्का गीला रहे.

इसके बाद पूरे कांच को ऊपर से नीचे की तरफ साफ करें. माइक्रोफाइबर कपड़ा कांच पर लिंट यानी छोटे-छोटे रेशे नहीं छोड़ता और इसकी मदद से गंदगी भी आसानी से हट जाती है.

साबुन लगाने के बाद पानी से पोंछना न भूलें

सिर्फ साबुन वाले पानी से कांच पोंछकर छोड़ देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है. इससे साबुन की हल्की लेयर कांच पर रह जाती है. इसलिए एक दूसरे साफ माइक्रोफाइबर कपड़े को सिर्फ पानी में भिगोकर निचोड़ें और उससे कांच को दोबारा पोंछें. इससे साबुन का बचा हुआ हिस्सा हट जाएगा.

ऐसे चमकाएं कांच

अगर आपके पास स्क्विजी (छोटा वाइपर, जिसमें पानी सोखने वाला फोम लगा हो) है तो उसे कांच पर ऊपर से नीचे की तरफ चलाएं. हर स्ट्रोक को थोड़ा-सा पिछले स्ट्रोक के ऊपर रखें, ताकि बीच में कोई हिस्सा छूटे नहीं. खासकर बड़ी खिड़कियों और शीशों पर ये तरीका काफी काम आता है.

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इसके बाद तुरंत एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से कांच को पोंछ दें. कांच पर पानी अपने आप सूखने के लिए छोड़ने से पानी के दाग और लकीरें बनने का खतरा बढ़ जाता है.

धूप में कांच साफ करने की गलती न करें

अगर आप चाहते हैं कि सफाई के बाद कांच बिल्कुल साफ और चमकदार दिखे, तो इसे तेज धूप में साफ करने से बचें. सीधी धूप में कांच गर्म हो जाता है और सफाई वाला घोल बहुत जल्दी सूखने लगता है. जब पानी और साबुन कांच पर सूख जाता है, तो उसके निशान रह सकते हैं. इसलिए बादल वाले दिन या उस समय कांच साफ करें, जब उस पर सीधी धूप न पड़ रही हो.

आखिर कांच पर लकीरें क्यों रह जाती हैं?

कांच साफ करने के बाद लकीरें दिखने के पीछे कई छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं. इनकी सबसे आम वजह जरूरत से ज्यादा डिश सोप इस्तेमाल करना है. इसके अलावा गंदे कपड़े से सफाई करना, कांच पर पानी सूखने देना और तेज धूप में सफाई करना भी लकीरों की वजह बन सकता है.

इसलिए अगली बार कांच साफ करते समय ज्यादा साबुन लगाने की बजाय कम साबुन, साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा और तुरंत सुखाने पर ध्यान दें. इससे खिड़की, शीशे और दूसरी कांच की सतह ज्यादा साफ और चमकदार नजर आएंगी.

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डिश सोप नहीं है तो ये चीजें भी आ सकती हैं काम

अगर कांच को साफ करने के लिए डिश सोप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कांच की सफाई के लिए सफेद सिरका या रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. रबिंग अल्कोहल खासतौर पर चिकने उंगलियों के निशान और चिपचिपी गंदगी हटाने में मदद कर सकता है. कांच को आखिर में पॉलिश करने के लिए अखबार का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया है, क्योंकि ये पेपर टॉवल की तरह ज्यादा लिंट नहीं छोड़ता.

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