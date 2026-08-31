सड़क किनारे रूसी राष्ट्रपति के काफिले की रिकॉर्डिंग कर रहा था शख्स... कारें रुकीं, गेट खुला और सामने आ गए पुतिन, Video

घटना रूस की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क शहर के दौरे पर होते हैं. यहां नागरिकों का एक ग्रुप सड़क किनारे चुपचाप उनके काफिले का वीडियो बना रहा होता है. ये सिलसिला कुछ मिनटों तक चलता है. फिर अचानक ही वहां एक 'चमत्कार' सा होता है. दर्जनों कारों की चरमराहट एक साथ होती है और सड़क किनारे एक के बाद एक दर्जनों वीवीआईपी कारें रुकती हैं.
फिर एक कार से शर्ट-टाई लगाए हुए पुतिन निकलते हैं. और सीधे उस शख्स के पास जा पहुंचते हैं जो उनका वीडियो बना रहता है. अब आप कल्पना कर सकते हैं कि सड़क के किनारे राष्ट्रपति के काफिले का वीडियो बना रहे उस शख्स की क्या हालत हुई होगी.
पुतिन का कुछ हफ्ते पुराना वीडियो रसिया टुडे ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को लोग उत्सुकता से देख रहे हैं.
पुतिन 11 अगस्त को साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क शहर के दौरे पर थे.
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्थानीय निवासी धैर्यपूर्वक राष्ट्रपति के काफिले की रिकॉर्डिंग कर रहा था. सड़क पर काले रंग की लग्जरी कारों और सुरक्षा गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था. अचानक काफिला बीच सड़क पर रुक गया. सुरक्षा कर्मी कार से उतरे और उसके तुरंत बाद खुद पुतिन कार से बाहर निकलकर लोगों के पास चले गए.
वीडियो में लगे रूसी भाषा के टेक्स्ट के अनुसार, “वह बस सड़क के बीच में रुक गए और लोगों से बात करने चले गए. किसी को इसकी उम्मीद भी नहीं थी. पुतिन के इस रूख से इलाके के निवासी तो पूरी तरह प्रभावित हो गए.”
इस एक्स वीडियो में पुतिन मुस्कुराते हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और आम नागरिकों के साथ सहज अंदाज में घुलमिल रहे हैं. आसपास खड़े लोग फोन निकालकर इस अनोखे पल को रिकॉर्ड करने में जुट गए. कई लोगों के चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ झलक रही थी.
यह घटना पुतिन की आम लोगों से सीधे जुड़ने की शैली को दर्शाती है. अक्सर सुरक्षा घेरे में रहने पुतिन कई बार अपने दौरे के दौरान अचानक काफिला रोककर जनता से मिलने का फैसला करते हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आरटी इंडिया न्यूज ने इस वीडियो को 'फ्लैशबैक' के रूप में शेयर करते हुए लिखा कि उस दिन काफिले की रिकॉर्डिंग कर रहे एक बाईस्टैंडर को अचानक पुतिन उनके सामने नजर आ गए.
बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन सोमवार 31 अगस्त को किर्गिस्तान के दौरे पर हैं. यह यात्रा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है. एससीओ में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान समेत कई देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं.