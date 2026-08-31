ENG vs PAK: मोहम्मद रिजवान और इमाम वापस जाएंगे पाकिस्तान? बीच दौरे में ही PCB ने लिया चौंकाने वाला फैसला!

पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स लंबे समय से अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही झेलनी पड़ी है. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का खेलने का स्तर हर फॉर्मेट में लगातार गिरता ही चला गया है.
इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट में भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. साल 2019 से शुरू हुए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हर चक्र में पाकिस्तान की परर्फामेंस बद से बदतर होती चली गई.
टीम के शर्मनाक प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को अब एक बेहद कड़ा फैसला लेना पड़ा है. खबर है कि टीम के दो बड़े खिलाड़ियों विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और ओपनर इमाम उल हक को बीच दौरे से ही बैरंग वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है.
The winning wicket! 🙌
Our 194-run win confirmed! 🏏
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पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला
इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे लुढ़क गया है. जिओ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी वजह से बोर्ड ने इन दोनों खिलाड़ियों को वापस बुलाने का मन बना लिया है. मोहम्मद रिजवान इस पूरी सीरीज में बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं, इसलिए उन पर गाज गिरी है.
वहीं, इमाम उल हक का मामला थोड़ा पेचीदा है. लॉर्ड्स टेस्ट के पहले ही दिन फील्डिंग करते हुए इमाम ने चोटिल होने की बात कही थी और उसके बाद वह बैटिंग करने भी नहीं उतरे. लेकिन अब पीसीबी को उनकी इस चोट की सच्चाई पर ही शक हो रहा है. सूत्रों की मानें तो इमाम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. अब उनकी जगह 23 साल के युवा बल्लेबाज अब्दुल्ला फजल को इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जिन्होंने अब तक सिर्फ दो टेस्ट खेले हैं.
Too fast. Too furious 😤— England Cricket (@englandcricket) August 30, 2026
Babar bounced out! ☝️
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पीसीबी में मची खलबली
लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार के बाद पीसीबी में हड़कंप मच गया है. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने तुरंत एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई. इस बैठक में बोर्ड के सीओओ सुमैर अहमद, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर, पूर्व क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद के साथ-साथ लिमिटेड ओवर्स के कोच माइक हेसन भी शामिल हुए.
राशिद लतीफ का बोर्ड पर फूटा गुस्सा
पाकिस्तान टीम के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज राशिद लतीफ ने टीम की इस बेइज्जती का ठीकरा खिलाड़ियों से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड पर फोड़ा है. मोहसिन नकवी की अगुवाई वाले बोर्ड को उन्होंने पिछले 70 सालों का सबसे घटिया बोर्ड करार दिया है.
लतीफ ने जिओ न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हर कोई कह रहा है कि ये पिछले 50 सालों की सबसे खराब पाकिस्तानी टीम है. लेकिन कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड पिछले 70 सालों का सबसे घटिया बोर्ड है? कोई भी सबसे बेकार सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ पर सवाल नहीं उठा रहा है. अगर आप इन सब चीजों को मिला दें तो आपको समझ आ जाएगा कि टीम का बेड़ा गर्क किसने किया है. ये सबसे घटिया क्रिकेट बोर्ड है, और ये एक कड़वा सच है.
Tongue gets his man! ☝️— England Cricket (@englandcricket) August 30, 2026
Saud Shakeel falls three short of a century, well played 👏
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पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने डुबोई टीम की लुटिया
इंग्लैंड में पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह उनकी खराब बैटिंग रही है. हालात इतने बुरे हैं कि शुरुआती दोनों टेस्ट मैचों की किसी भी पारी में पाकिस्तानी टीम 200 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है. टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने लॉर्ड्स टेस्ट में वापसी तो की, लेकिन उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. उन्होंने दोनों पारियों में सिर्फ 8 और 6 रन बनाए. दूसरी पारी में तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक खतरनाक शॉर्ट बॉल बाबर को बिल्कुल समझ नहीं आई और वो आउट हो गए.
इमरान खान के इंटरव्यू पर हुआ था विवाद
मैदान के अंदर ही नहीं, मैदान के बाहर भी पाकिस्तान टीम विवादों में घिरी रही. लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों का एक 18 मिनट का इंटरव्यू चला दिया था, जिसमें इमरान के जेल में होने को लेकर बातचीत की गई थी. खबरें उड़ने लगीं कि इस इंटरव्यू से नाराज होकर पीसीबी ने लॉर्ड्स टेस्ट को बॉयकॉट करने की धमकी दी है. हालांकि, बाद में बाबर आजम और टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने सामने आकर इन खबरों को झूठा बताया और कहा कि मैच छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था.