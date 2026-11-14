ओडिशा BJP विधायक के वायरल वीडियो पर विवाद, पत्नी बोली- असली नहीं, AI जेनरेटेड है

ओडिशा में BJP विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. चिकिटी से विधायक मनोरंजन ध्यान सामंतरा इस वीडियो में साथी मंत्री की तरफ झुकते और उसके कान के पास काटने जैसा इशारा करते दिखाई दे रहे हैं.

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वीडियो वायरल होने के बाद अब उनकी पत्नी मीना साहू ने सफाई दी है. उन्होंने इस वीडियो को AI से बनाया गया बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी BJD की सोशल मीडिया टीम ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे वायरल किया है.

पत्नी ने शेयर किया दूसरा वीडियो

मीना साहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पति का एक दूसरा वीडियो शेयर किया. उन्होंने इसे असली वीडियो बताया. उनका कहना है कि इसमें विधायक मंत्री की बात ध्यान से सुनते नजर आ रहे हैं.

मीना साहू ने BJD की चिकिटी सोशल मीडिया टीम पर AI से वीडियो तैयार कर विधायक की छवि खराब करने का आरोप लगाया. उन्होंने बेरहामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

This is the real video of chikti MLA @DyanSama in which he is patiencely listening to the minister but the bjd chikti social media had make AI video and made chikti MLA offended in social media. Being wife of @DyanSama i request @SP_BRAHMAPUR to take strict action against these goons. — Mina Dyan Samantara (@dyan_mina) November 13, 2026

उन्होंने X पर लिखा कि यह चिकिटी विधायक का असली वीडियो है, जिसमें वह धैर्य से मंत्री की बात सुन रहे हैं. लेकिन BJD चिकिटी सोशल मीडिया ने AI वीडियो बनाकर विधायक को सोशल मीडिया पर बदनाम किया है.

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दरअसल, यह विवाद 13 नवंबर का बताया जा रहा है. उस दिन ओडिशा के मत्स्य और पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मलिक चक्रवात से प्रभावित तीन जिलों के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की जरूरत पर भी बात की थी.

इस दौरान विधायक मनोरंजन ध्यान सामंतरा मंत्री के पीछे खड़े थे. इसी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसमें वह अपने पुरुष साथी के करीब झुकते और उसके कान के पास काटने जैसा इशारा करते नजर आए.

BJD ने भी शेयर किया था वीडियो

विपक्षी BJD ने भी इस वीडियो को X पर शेयर किया था. पार्टी ने गंजाम जिले में बाढ़ के हालात का जिक्र करते हुए BJP पर तंज कसा. BJD ने लिखा कि गंजाम बाढ़ में डूब गया है... BJP नेता खुशी से उछल रहे हैं.

ଗଞ୍ଜାମ ଭାସିଗଲା ବନ୍ୟାରେ 😢 ବିଜେପି ନେତା ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ 😠 #Ganjam #CycloneArnab #BJPAntiPeople #ହଟାଅବିଜେପି #JababMaguchiOdisha https://t.co/EEIux6zSfD — Biju Janata Dal (@bjd_odisha) November 13, 2026

हालांकि, विधायक मनोरंजन ध्यान सामंतरा और ओडिशा BJP की तरफ से इस विवाद पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. उनकी पत्नी ने वायरल हो रहे वीडियो को AI जेनरेटेड बताया है.

मनोरंजन ध्यान सामंतरा ओडिशा के गंजाम जिले की चिकिटी विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी. उन्होंने पांच बार विधायक रह चुकीं BJD नेता उषा देवी को 6,522 वोटों से हराया था. इस विवाद से दो दिन पहले सामंतरा ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपना एक महीने का वेतन अर्नब राहत कोष में दान किया था. यह राहत कोष जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बनाया है.

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