माइक-कुर्सी फेंका, गाली दी... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हंगामा, VIDEO

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी का गुस्सा देखने को मिला. मंच पर बोलने का मौका नहीं मिलने से नाराज विधायक ने माइक फेंक दिया. इस दौरान उन्होंने साउंड स्टाफ पर भी गुस्सा जाहिर किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा. उन्होंने सीएम को 'कायर' बताते हुए धारचूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी.

माइक बंद होने पर भड़के विधायक

दरअसल, शनिवार को ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में यह हंगामा हुआ. विधायक हरीश धामी मेले की अध्यक्षता कर रहे थे. उनका आरोप है कि उन्हें अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन मंच से अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया. उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद विधायक ने मंच से ही अपनी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान उन्होंने माइक फेंक दिया. साउंड स्टाफ के साथ भी उनकी तीखी बहस हुई. वायरल वीडियो में विधायक को गुस्से में देखा जा सकता है. उनके समर्थक भी इस दौरान नाराज हो गए. कार्यक्रम स्थल पर हंगामे के बीच पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की.

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हंगामे के दौरान विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री को 'कायर धामी' कहा. साथ ही उन्हें धारचूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी.

विधायक ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें आदेश देती है तो वह किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से मुख्यमंत्री को जवाब दिया जाएगा.

बीजेपी ने विधायक के व्यवहार पर उठाए सवालॉ

इस घटना पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी जिला मंत्री रघुवीर सिंह ने विधायक के व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच पर किसी विधायक का इस तरह का व्यवहार निंदनीय है.

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रघुवीर सिंह ने आरोप लगाया कि हरीश धामी ने पांच साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया. इसी वजह से वह चुनाव में हार के डर से बौखलाए हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने की संभावना से विधायक परेशान हैं.

जौलजीबी मेले में हुए इस घटनाक्रम के बाद सीमांत क्षेत्र की राजनीति गरमा गई है. एक ओर विधायक ने मंच से बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी ने उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं.

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