scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

माइक-कुर्सी फेंका, गाली दी... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हंगामा, VIDEO

जौलजीबी मेले के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी का गुस्सा देखने को मिला. विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें मेले की अध्यक्षता सौंपने के बावजूद मंच से अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया. इसी बात पर नाराज होकर उन्होंने माइक फेंका और साउंड स्टाफ पर गुस्सा जाहिर किया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
नाराज विधायक ने माइक फेंका और साउंड स्टाफ पर गुस्सा जाहिर किया. (Photo-ITG)
नाराज विधायक ने माइक फेंका और साउंड स्टाफ पर गुस्सा जाहिर किया. (Photo-ITG)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी का गुस्सा देखने को मिला. मंच पर बोलने का मौका नहीं मिलने से नाराज विधायक ने माइक फेंक दिया. इस दौरान उन्होंने साउंड स्टाफ पर भी गुस्सा जाहिर किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा. उन्होंने सीएम को 'कायर' बताते हुए धारचूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी.

माइक बंद होने पर भड़के विधायक

सम्बंधित ख़बरें

गंगा का साफ पानी देख लोग हो जा रहे हैं भावुक. (Photo: Screengrabs)
हरिद्वार में इतनी साफ हुई गंगा कि दिखने लगी तलहटी, भावुक हुए लोग- VIDEO
India's Cleanest Himalayan City
नैनीताल-मसूरी नहीं, कुमाऊं का गेटवे बना भारत का सबसे साफ हिमालयी शहर
IIT रुड़की के छात्र का हॉस्टल में मिला शव, सुसाइड की आशंका
Uttarakhand Bear Attack, Chamoli News
चमोली के कई गांवों में हिंसक भालुओं का आतंक, सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे
Ankita Bhandari murder case
'इंसाफ चाहिए तो मुआवजा लौटा दें', अंकिता भंडारी के परिवार से बोले बीजेपी MLA

दरअसल, शनिवार को ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में यह हंगामा हुआ. विधायक हरीश धामी मेले की अध्यक्षता कर रहे थे. उनका आरोप है कि उन्हें अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन मंच से अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया. उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद विधायक ने मंच से ही अपनी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान उन्होंने माइक फेंक दिया. साउंड स्टाफ के साथ भी उनकी तीखी बहस हुई. वायरल वीडियो में विधायक को गुस्से में देखा जा सकता है. उनके समर्थक भी इस दौरान नाराज हो गए. कार्यक्रम स्थल पर हंगामे के बीच पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की.

Advertisement

हंगामे के दौरान विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री को 'कायर धामी' कहा. साथ ही उन्हें धारचूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी.

विधायक ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें आदेश देती है तो वह किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से मुख्यमंत्री को जवाब दिया जाएगा.

बीजेपी ने विधायक के व्यवहार पर उठाए सवालॉ

इस घटना पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी जिला मंत्री रघुवीर सिंह ने विधायक के व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच पर किसी विधायक का इस तरह का व्यवहार निंदनीय है.

यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस का कोई कार्यक्रम तो चल नहीं रहा...' पूर्व CM हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी को घेरा

रघुवीर सिंह ने आरोप लगाया कि हरीश धामी ने पांच साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया. इसी वजह से वह चुनाव में हार के डर से बौखलाए हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने की संभावना से विधायक परेशान हैं.

जौलजीबी मेले में हुए इस घटनाक्रम के बाद सीमांत क्षेत्र की राजनीति गरमा गई है. एक ओर विधायक ने मंच से बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी ने उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शारदा सिन्हा के गीतों से गूंज रहे स्टेशन, यात्रियों के लिए पंडाल से लेकर स्पेशल ट्रेन तक रेलवे का बड़ा इंतजाम |
    मीठा खाने के बाद बढ़ गया है शुगर लेवल? घबराएं नहीं, डॉक्टर से जानें इसे कंट्रोल करने के तरीके |
    16 की उम्र में बनाई AI कंपनी, पिता को देता है 2 लाख सैलरी, कौन हैं केरल का ये Gen Z? |
    कहीं फैक्ट्रियां होंगी सील, कहीं सड़कें सुधरेंगी... दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने का एक्शन प्लान |
    कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा, स्कूल की दीवार गिरने से तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत |
    Amitabh Bachchan Jalsa Home: अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' पर विवाद, भाभी रमोला बच्चन ने उठाए सवाल, दी चुनौती |
    झारखंड के चक्रधरपुर में स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग, धमाकों से मचा हड़कंप |
    राहुल गांधी ने लगाया फोन टैपिंग का आरोप, पीएम मोदी को दी खुली बहस की चुनौती |
    बागेश्वर धाम में तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से आमने-सामने आए दो पक्ष |
    अयोध्या दौरे से पहले अखिलेश यादव के सामने उभरा धर्मसंकट, देखें
    Advertisement