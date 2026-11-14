शारदा सिन्हा के गीतों से गूंज रहे स्टेशन, यात्रियों के लिए पंडाल से लेकर स्पेशल ट्रेन तक रेलवे का बड़ा इंतजाम

बिहार में छठ महापर्व को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. साथ ही इसके बाद घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़े स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. इस बार 44 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बड़े आकार के होल्डिंग एरिया यानी यात्री पंडाल बनाए जा रहे हैं. इन पंडालों में बैठने से लेकर ट्रेन की जानकारी, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा और सस्ते भोजन तक की सुविधाएं मिलेंगी. रेलवे के महाप्रबंधक डिंपी गर्ग खुद तैयारियों का जायजा लेने मैदान में उतरे हैं.

और पढ़ें

छठ पूजा के बाद सुबह का अर्घ्य देकर बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में काम पर लौटते हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर अचानक यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर, रक्सौल, दरभंगा, सहरसा और समस्तीपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. यहां यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े-बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 30 सेकेंड, 10 वार और मौत... समस्तीपुर के नशा मुक्ति केंद्र में मरीज ने प्रबंधक को रॉड से मार डाला

महाप्रबंधक डिंपी गर्ग ने पूर्व मध्य रेलवे के अलग-अलग स्टेशनों पर बनाए जा रहे होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने समस्तीपुर रेल मंडल के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की. रेलवे का दावा है कि इस बार पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

Advertisement

44 स्टेशनों पर बड़े पंडाल, स्क्रीन पर मिलेगी ट्रेनों की जानकारी

रेलवे स्टेशनों पर बनाए जा रहे होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी. पंडाल के अंदर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिन पर ट्रेनों के आने और रवाना होने की जानकारी लगातार प्रसारित होती रहेगी. इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

​

यात्रियों की मदद के लिए वाणिज्य विभाग की टीम भी तैनात रहेगी, जो टिकट और बर्थ से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगी. दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा होगी. इसके अलावा पेयजल, शौचालय और सस्ते दर पर जनता खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है.

ट्रेन आने की सूचना मिलने पर यात्रियों को होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म और ट्रेन तक कतारबद्ध तरीके से पहुंचाया जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त आरपीएफ जवानों के साथ वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. रेलवे का उद्देश्य है कि स्टेशन पर अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा न हो.

स्पेशल ट्रेनें, 24 घंटे कंट्रोल रूम और मेडिकल टीम तैनात

छठ के बाद यात्रियों की वापसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के अलग-अलग स्टेशनों से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. समस्तीपुर मंडल के जयनगर, रक्सौल, दरभंगा, सहरसा और समस्तीपुर से भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस बार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

Advertisement

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और स्काउट एंड गाइड की टीमों को लगाया जाएगा. ये टीमें यात्रियों को कतार में खड़ा कर ट्रेन में चढ़ाने और स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगी. इसके साथ ही पूर्व मध्य रेलवे में विशेष केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाया जा रहा है, जो 24 घंटे काम करेगा. प्रत्येक बड़े स्टेशन पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी.

छठ पूजा के दिन से ट्रेनों के प्रस्थान वाले स्टेशनों पर मेडिकल टीम और 'May I Help You' सहायता काउंटर बनाए जाएंगे. किसी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने या जानकारी की जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद मिल सकेगी. इसके अलावा स्टेशनों पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं की निगरानी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.

स्टेशनों पर गूंजेंगे छठ गीत, शारदा सिन्हा के गानों ने जीता दिल

रेलवे ने यात्रियों के मनोरंजन और छठ के माहौल को बनाए रखने के लिए स्टेशनों पर छठ गीत बजाने की व्यवस्था भी की है. स्टेशनों पर स्वर्गीय शारदा सिन्हा के लोकप्रिय गीत सुनाई दे रहे हैं. ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री रेलवे की इस पहल की तारीफ करते नजर आए. खासकर महिला यात्री शारदा सिन्हा के गीत सुनकर भावुक हो गईं.

महाप्रबंधक डिंपी गर्ग ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के 44 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, ताकि अर्घ्य के बाद दूसरे राज्यों में लौटने वाले लोगों को परेशानी न हो. इनकी निगरानी के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाला केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाया जा रहा है. सभी बड़े स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है.

Advertisement

उन्होंने बताया कि पंडालों में बैठने, पेयजल, शौचालय, ट्रेन की जानकारी और सस्ते दर पर जनता खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी. यात्रियों को ट्रेन तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने के लिए अतिरिक्त आरपीएफ और वाणिज्य कर्मचारियों की तैनाती की गई है. रेलवे की कोशिश है कि छठ के बाद घर लौटने वाले लाखों यात्रियों का सफर सुरक्षित और सुविधाजनक रहे.

---- समाप्त ----