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Kadhi Masala Recipe: कढ़ी का स्वाद हो जाएगा दोगुना, घर पर बनाकर मिलाएं ये खास मसाला, मिनटों में होगा तैयार

कढ़ी का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो घर पर हरी मिर्च, अदरक, आम अदरक और करी पत्ते से खास कढ़ी मसाला तैयार करें. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता. जानिए इस होममेड मसाले की आसान रेसिपी, जरूरी सामग्री और इसे स्टोर करने का सही तरीका.

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हरी मिर्च का मसाला कढ़ी का स्वाद बढ़ाता है. (PHOTO:AI)
हरी मिर्च का मसाला कढ़ी का स्वाद बढ़ाता है. (PHOTO:AI)

Kadhi Masala Recipe:  कढ़ी का स्वाद बढ़ाने में मसालों की अहम भूमिका होती है. अगर मसालों का सही मेल हो, तो साधारण खाना भी बेहद टेस्टी बन सकता है. ऐसा ही एक कढ़ी मसाला है, जो हरी मिर्च, अदरक, आम अदरक और करी पत्ते जैसी चीजों से तैयार किया जाता है. यह खाने में तीखापन जोड़ने के साथ एक अलग खुशबू और ताजगी भी लाता है. 

अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री या मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस मसाले से कढ़ी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है और इस मसाले को आप झटपट तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कढ़ी मसाला बनाने का आसान तरीका.

खड़ी मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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  • आधा कप हरी मिर्च
  • 1/4 कप अदरक
  • 1/4 कप आम अदरक
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 12-15 करी पत्ते
  • स्वादानुसार नमक
  • आधा छोटा चम्मच नींबू का रस

खड़ी मसाला बनाने का आसान तरीका

  1. सबसे पहले हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और उनका पानी सूखने दें.
  2. अब अदरक और आम अदरक को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.
  3. एक मिक्सर जार में हरी मिर्च, अदरक और आम अदरक डालें.
  4. इसमें जीरा, करी पत्ते और स्वादानुसार नमक मिलाएं.
  5. सभी चीजों को मिक्सर में दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि मसाले को बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट न बनाएं.
  6. अब इसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला दें.
  7. तैयार कढ़ी मसाले को साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रखें.

किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं?

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इस कढ़ी मसाले का इस्तेमाल आप सब्जियों, दाल और कई पारंपरिक डिशेज का स्वाद बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. इसे खाना बनाते समय तेल या घी में हल्का भूनकर डालें. इससे मसाले की खुशबू और स्वाद खाने में अच्छी तरह घुल जाएंगे. आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी मात्रा कम या ज्यादा रख सकते हैं.

एक छोटी सी टिप: मसाला बनाते समय सभी सामग्री में नमी नहीं होनी चाहिए. इसे हमेशा साफ और सूखे चम्मच से निकालें. चूंकि इसमें ताजी सामग्री इस्तेमाल होती है, इसलिए इसे फ्रिज में रखें और कम मात्रा में बनाएं.

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