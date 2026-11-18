घरेलू मामलों में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे. जरूरी खरीदारी कर सकते हैं. पारिवारिक मामलों में स्पष्टता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मामलों में सफलता मिल सकती है. परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. मेल-मुलाकात में सहज रहेंगे. काम के विस्तार की योजनाएं बनेंगी. अपनों से बहस करने से बचें. भावनात्मक मामलों में असहजता रह सकती है.

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नौकरी और व्यवसाय: कला और कौशल के दम पर लक्ष्य हासिल करने में सफल हो सकते हैं. कारोबार की स्थिति बेहतर रहेगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी कामों में निरंतरता बनाए रखें.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे. अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक मामलों में तेजी आएगी. प्रबंधन से जुड़े प्रयास सफल होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

प्रेम और मित्रता: भावनात्मक मामलों में बातचीत करते समय सावधानी रखें. जल्दबाजी में कोई बात न कहें. परिवार का माहौल सामान्य रहेगा. घूमने-फिरने के अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य और मनोबल: परिवार के साथ खुशियां साझा करेंगे. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. मुलाकात और बातचीत में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें.



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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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