पंचांग- 18 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष नवमी [ वृद्धि तिथि ] - नवंबर 18 06:05 AM – नवंबर 19 07:06 AM
नक्षत्र
शतभिषा - नवंबर 18 04:34 AM – नवंबर 19 06:10 AM
पूर्वभाद्रपदा - नवंबर 19 06:10 AM – नवंबर 20 06:56 AM
योग
ध्रुव - नवंबर 17 07:53 AM – नवंबर 18 08:05 AM
व्याघात - नवंबर 18 08:05 AM – नवंबर 19 07:42 AM
करण
बालव - नवंबर 18 06:05 AM – नवंबर 18 06:42 PM
कौलव - नवंबर 18 06:42 PM – नवंबर 19 07:06 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:46 AM
सूर्यास्त- 5:37 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 18 1:20 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 19 1:15 AM
अशुभ काल
राहू - 12:11 PM – 1:33 PM
यम गण्ड - 8:07 AM – 9:29 AM
कुलिक - 10:50 AM – 12:11 PM
दुर्मुहूर्त - 11:50 AM – 12:33 PM
वर्ज्यम् - 12:15 PM – 01:57 PM
शुभ काल
अमृत काल - 10:28 PM – 12:11 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:11 AM – 05:59 AM