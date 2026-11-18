मेष राशि

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खर्चों को कंट्रोल में रखने की जरूरत है. आज धैर्य के साथ काम करें. रिश्तेदारों के साथ चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. कहीं दूर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें.

शुभ रंग: हल्का लाल

उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें.

वृषभ राशि

करियर को आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मेहनत का पूरा फल मिल सकता है. पार्टनरशिप में किए गए कामों में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ के योग हैं.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें.

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: किसी गरीब को आटा दान करें.

मिथुन राशि

कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. आज पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. कहीं से अच्छी खबर मिलने के योग हैं. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. व्यापार में निवेश बढ़ाने का समय है.

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जरूरी टिप: धैर्य बनाए रखें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

कर्क राशि

आज भाग्य का साथ मिलेगा. प्रॉपर्टी में निवेश करने का फैसला सोच-समझकर लें. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलेगा. व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं.

जरूरी टिप: क्रोध करने से बचें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

सिंह राशि

आज हर काम सावधानी से करने की जरूरत है. मन में तनाव रह सकता है. परिवार में मतभेद होने की आशंका है. धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. गुस्से पर काबू रखें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: कम बोलें और सोच-समझकर बात करें.

शुभ रंग: मरून

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

कन्या राशि

करियर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: किसी गरीब को आटा दान करें.

तुला राशि

आज किसी से विवाद करने से बचें. उधार लेकर निवेश न करें. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे. अपनी सेहत का खास ख्याल रखें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

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जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं.

वृश्चिक राशि

आज योजना बनाकर काम करना फायदेमंद रहेगा. नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. आपके काम तेजी से पूरे होंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: हल्का लाल

उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें.

धनु राशि

आज परिवार के लिए समय निकालना होगा. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं. करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी होगा. व्यापार के विस्तार की योजना बन सकती है.

जरूरी टिप: धोखे से बचकर रहें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

मकर राशि

आज मित्रों की मदद से आपके काम बन सकते हैं. कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. धन सोच-समझकर खर्च करें. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग हैं. कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी. व्यापार के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

जरूरी टिप: धैर्य बनाए रखें.

शुभ रंग: हल्का नीला

उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें.

कुंभ राशि

आज अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच-समझकर करें. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी. नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. तकनीक का इस्तेमाल करने से फायदा होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप: क्रोध से बचें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

मीन राशि

आज आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अपने समय का सही इस्तेमाल करें. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ होने के योग हैं.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: गोल्डन

उपाय: किसी गरीब को आटा दान करें.



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