आर्थिक गतिविधियों को बजट के अनुसार चलाएं. खर्च और निवेश बढ़ सकते हैं. रिश्तों में सहयोग और तालमेल बनाए रखें. विदेशी मामलों में रुचि बढ़ेगी. बातचीत में संकोच रह सकता है. कानूनी मामलों में लापरवाही न करें. कामकाज सामान्य रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे. पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. खानपान की आदतों में सुधार होगा. जिद और अहंकार से बचें. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें.

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नौकरी और व्यवसाय: कामकाज सामान्य रहेगा. नियमित रूप से मिलने वाले प्रस्तावों को नजरअंदाज न करें. लेनदेन में सावधानी बरतें. व्यक्तिगत प्रयासों में धैर्य बनाए रखें. कारोबार की गति मध्यम रहेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक कार्यों की सूची बनाएं. प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य तय करें. कानूनी मामलों में हलचल रह सकती है. आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दें. लेनदेन में गलती होने की आशंका है.

प्रेम और मित्रता: रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा. प्रेम और स्नेह बनाए रखें. परिवार का सहयोग मिलेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें. जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाने से बचें. बातचीत के जरिए रिश्तों को बेहतर बनाएं.

स्वास्थ्य और मनोबल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमों और अनुशासन का पालन करें. बड़ों का सम्मान करें. मनोबल ऊंचा रहेगा. जीवनशैली को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवले जैसा

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