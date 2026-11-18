कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी. व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी. नकारात्मक लोगों की संगति से बचें. सावधानी और उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे. समझदारी से काम लेने पर मामले संवरेंगे. जरूरी कामों में तेजी आएगी. मित्रों के साथ मिलकर प्रयास करेंगे. कई मामलों में सफलता मिल सकती है. सभी को साथ लेकर चलेंगे. कोई शुभ सूचना मिल सकती है. नए प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

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नौकरी और व्यवसाय: लेनदेन के मामले बेहतर रहेंगे. कामकाज में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. पेशेवर मामलों में स्पष्टता बढ़ेगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. पुराने और लंबित कामों में तेजी आएगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक संबंध मजबूत होंगे. लाभ के अवसरों का फायदा उठाएंगे. अनुबंधों में नियमों का पालन करेंगे. आय और बचत के बीच संतुलन बनाए रखेंगे. उधार देने से बचें.

प्रेम: करीबियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. मित्र प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों की बातों को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य: आपसी सामंजस्य बढ़ेगा. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा. धैर्य और सहनशीलता बनाए रखेंगे. काम करने के तरीकों में सुधार होगा.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें.



शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

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शुभ रंग : फिरोजी

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