धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थिति बेहतर रहेगी. परिवार के लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे. निजी मामलों में खुशियां बनी रहेंगी. परिवार में शुभ कार्यों की योजना बन सकती है. घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. धोखेबाज लोगों से दूरी बनाए रखें. मधुर वाणी और व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. पैतृक मामलों में इच्छित परिणाम मिल सकते हैं. अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

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नौकरी और व्यवसाय: करियर में उत्साह बना रहेगा. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यापारिक मामलों में तेजी आएगी. कारोबार में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के योग हैं. नए अवसर मिल सकते हैं. योजनाओं को गति मिलेगी. अनुबंधों से जुड़े मामलों में सुधार होगा. बचत पर जोर देंगे.

प्रेम और मित्रता: पारिवारिक परंपराओं का पालन करेंगे. परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. बड़ों का सानिध्य मिलेगा. प्रियजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे.

स्वास्थ्य: दूसरों का सहयोग करेंगे. प्रयासों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें.



शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : लहसुनिया

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