बीजेपी के मथुरा महामंथन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि एजेंडे में टॉप पर, बड़े फैसले के संकेत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने एजेंडे और चुनावी अभियान को धार देना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में मथुरा में सोमवार से बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन बैठक हो रही है. मथुरा की इस अहम चिंतन बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है.

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बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बैठक के दौरान गंभीर मंथन की तैयारी है, जिससे आने वाले समय में कोई बड़ा निष्कर्ष या ठोस रणनीति सामने आ सकती है.

मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में बीजेपी के इस महामंथन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 50 दिग्गज शामिल हो रहे हैं.

बीजेपी के एजेंडे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि

बीजेपी के सूत्रों के अनुसार मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले का जल्द से जल्द समाधान और निष्कर्ष निकालने को लेकर बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं की ओर से शीर्ष नेतृत्व पर काफी दबाव है. बीजेपी कैडर की लगातार यह मांग रही है कि इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाए जाएं. यही वजह है कि मथुरा की इस बैठक में यह विषय चर्चा के केंद्र में बना हुआ है.

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मथुरा चिंतन शिविर में इस बात पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित किया जाए. इस बैठक में शामिल वरिष्ठ नेता इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर किस तरह आगे बढ़ा जाए ताकि जनभावनाओं के अनुरूप ठोस परिणाम मिल सके.

मथुरा का समाधान निकलने का संकेत

राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर हलचल तेज है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि जिस तरह से इस मुद्दे को चिंतन बैठक के मुख्य एजेंडे में जगह दी गई है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले पर जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है, क्योंकि यह पार्टी कैडर की भावनाओं से जुड़ा है.

अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब मथुरा पर बीजेपी का फोकस है. मथुरा में बीजेपी चिंतन शिविर की बैठक सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक ही नहीं बल्कि धार्मिक एजेंडे को भी अमलीजामा पहनाने की है. इसे 2027 के चुनाव से पहले हिंदुत्व की सियासत को धार देने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व एजेंडे के इर्द-गिर्द घिरी रही है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर काशी विश्वनाथ धाम विकास तक भाजपा ने धार्मिक आस्था को अपनी सियासी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों धार्मिक शहर यूपी की हिंदुत्व और सांस्कृतिक के साथ राजनीतिक पहचान से जुड़े हैं. ऐसे में चुनाव से पहले इन तीनों केंद्रों पर बीजेपी की सक्रियता को राजनीतिक तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं. उनके बयानों में धार्मिक पहचान, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुखता से दिखाई दे रहा है. भाजपा की कोशिश है कि हिंदुत्व के अपने पारंपरिक एजेंडे को चुनाव से पहले और मजबूत किया जाए. योगी की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान हिंदुत्व की छवि मानी जाती है. ऐसे में 2027 चुनाव से पहले बीजेपी इसे और मुखर करने की तैयारी में है ताकि जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके.

दरअसल, भाजपा और योगी सरकार यह भी जानती है कि 2027 के चुनाव में केवल धार्मिक मुद्दों के सहारे चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इसीलिए काशी, अयोध्या और मथुरा में धार्मिक पर्यटन के साथ बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है. अयोध्या में राम मंदिर और शहर के विकास कार्य, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी योजनाएं सरकार के विकास के दावों का हिस्सा हैं.

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अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का मुद्दा भाजपा की हिंदुत्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय रहा है. ऐसे में मथुरा में बीजेपी की हो रही दो दिवसीय बैठक में इसे अपने एजेंडे में शामिल कर पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह आक्रामक तेवर के साथ उतरेगी.

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