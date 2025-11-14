मोकामा से अलीनगर तक… बिहार की इन VIP सीटों पर टिकी हैं नजरें

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ चुकी है. सत्ता इस बार भी नीतीश कुमार के साथ जाएगी या तेजस्वी की किस्मत का ताला ईवीएम से खुलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के बीच चुनावी फाइट के नतीजे क्या रहेंगे, इसके साथ ही नजरें वीआईपी सीटों पर भी टिकी हैं.

बिहार चुनाव कई ऐसी सीटें हैं, जहां नेता पुत्र-पुत्री या सेलेब्रिटी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. कहीं बाहुबली नेताओं की विरासत दांव पर है, तो कहीं सेलिब्रिटी उम्मीदवार मैदान में हैं. किसी सीट पर पुराने सियासी वफादार अपनी पकड़ साबित करने उतरे हैं, तो कई जगह मैदान में उतरे नए चेहरों के सामने नई पहचान बनाने की चुनौती भी है. इन सीटों पर मुकाबला टाइट है.

मोकामा में अनंत सिंह का टेस्ट

मोकामा विधानसभा सीट चुनाव प्रचार के समय दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर चर्चा का केंद्र बनी रही. चुनाव प्रचार के अंतिम फेज में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को इस मामले में जेल जाना पड़ा. इस सीट पर अनंत को आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी से कड़ी चुनौती मिल रही है. वीणा देवी बाहुबली सूरजभान की पत्नी हैं.

कुम्हरार का गणित बदल पाएंगे केसी सिन्हा?

बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट भी चर्चा में रही. कायस्थ बाहुल्य इस सीट से जन सुराज ने गणितज्ञ केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, वहीं बीजेपी ने गैर कायस्थ चेहरे पर दांव लगाया है.

दीघा में सुशांत सिंह की बहन का सियासी इम्तिहान

दीघा सीट से दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन चुनावी मैदान में हैं. क्या जनता का भावनात्मक समर्थन लालटेन (RJD) के खिलाफ उन्हें बढ़त दिला पाएगा? यह देखने वाली बात होगी.

अलीनगर में मैथिली ठाकुर की परीक्षा

दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी मैथिली ठाकुर का भी टेस्ट है. लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर क्या अपनी लोकप्रियता को वोट में तब्दील कर पाएंगी? यह भी आज चुनाव नतीजों से साफ हो जाएगा.

