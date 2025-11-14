scorecardresearch
 

Feedback

मोकामा से अलीनगर तक… बिहार की इन VIP सीटों पर टिकी हैं नजरें

बिहार चुनाव में पटना की कुम्हरार और मोकामा से लेकर दरभंगा की अलीनगर तक, कई वीआईपी सीट्स के नतीजों पर भी नजरें टिकी हैं. अनंत सिंह से लेकर सुशांत सिंह की बहन और मैथिली ठाकुर की चुनावी किस्मत का फैसला भी आज आना है.

Advertisement
X
Bihar Assembly Election Results LIVE
Bihar Assembly Election Results LIVE

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ चुकी है. सत्ता इस बार भी नीतीश कुमार के साथ जाएगी या तेजस्वी की किस्मत का ताला ईवीएम से खुलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के बीच चुनावी फाइट के नतीजे क्या रहेंगे, इसके साथ ही नजरें वीआईपी सीटों पर भी टिकी हैं.

बिहार चुनाव कई ऐसी सीटें हैं, जहां नेता पुत्र-पुत्री या सेलेब्रिटी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. कहीं बाहुबली नेताओं की विरासत दांव पर है, तो कहीं सेलिब्रिटी उम्मीदवार मैदान में हैं. किसी सीट पर पुराने सियासी वफादार अपनी पकड़ साबित करने उतरे हैं, तो कई जगह मैदान में उतरे नए चेहरों के सामने नई पहचान बनाने की चुनौती भी है. इन सीटों पर मुकाबला टाइट है.

मोकामा में अनंत सिंह का टेस्ट

सम्बंधित ख़बरें

भाकपा माले ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की (Photo: PTI)
LIVE: लेफ्ट पार्टियों की 20 सीटों पर क्या रहा जनता का मूड? थोड़ी में शुरू होगी वोटों की गिनती 
bihar elections result 2025 muslim dominated seats
बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर किसकी फतह? कितनी ऊंची जा पाएगी ओवैसी की पतंग 
jdu's expectations on nitish kumar and mahagathbandhan strategy in bihar elections
'बिहार में तेजस्वी सरकार...', काउंटिंग शुरू होने से पहले RJD का पोस्टर 
Ukasa, which means spider in Arabic, may not be the real name of the handler, the group said.
जीत के जश्न पर दिल्ली ब्लास्ट की छाया... बीजेपी ने कहा- भावनाओं पर काबू रखें जीते हुए उम्मीदवार 
जमुई विधानसभा रिजल्ट 2025 : श्रेयसी सिंह भाजपा से चुनावी मैदान में है (Photo: श्रेयसी सिंह FB)
Result Live: जमुई में श्रेयसी सिंह Vs शमसाद आलम 

मोकामा विधानसभा सीट चुनाव प्रचार के समय दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर चर्चा का केंद्र बनी रही. चुनाव प्रचार के अंतिम फेज में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को इस मामले में जेल जाना पड़ा. इस सीट पर अनंत को आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी से कड़ी चुनौती मिल रही है. वीणा देवी बाहुबली सूरजभान की पत्नी हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

Advertisement

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीटवार रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें 

कुम्हरार का गणित बदल पाएंगे केसी सिन्हा?

बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट भी चर्चा में रही. कायस्थ बाहुल्य इस सीट से जन सुराज ने गणितज्ञ केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, वहीं बीजेपी ने गैर कायस्थ चेहरे पर दांव लगाया है.

दीघा में सुशांत सिंह की बहन का सियासी इम्तिहान

दीघा सीट से दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन चुनावी मैदान में हैं. क्या जनता का भावनात्मक समर्थन लालटेन (RJD) के खिलाफ उन्हें बढ़त दिला पाएगा? यह देखने वाली बात होगी.

अलीनगर में मैथिली ठाकुर की परीक्षा

दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी मैथिली ठाकुर का भी टेस्ट है. लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर क्या अपनी लोकप्रियता को वोट में तब्दील कर पाएंगी? यह भी आज चुनाव नतीजों से साफ हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement