Maner Result Live: 'भाई वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं', मनेर से थोड़ी देर में आएगा पहला रुझान

Bhai Virendra Election Result: पटना जिले की हाई-प्रोफाइल मनेर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक है. अब से थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे. यहां आरजेडी के चार बार के विधायक भाई वीरेंद्र और एनडीए के जितेंद्र यादव आमने-सामने हैं. जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव और भाई वीरेंद्र से जुड़े विवादों ने मुकाबले को और तीखा बना दिया है. मनेर की राजनीतिक पकड़ और क्षेत्रीय असर को देखते हुए यहां का परिणाम पूरे पटना जिले की राजनीति की दिशा बदल सकता है.

मनेर में भाई वीरेंद्र-जितेंद्र यादव में कड़ा मुकाबला (Photo: ITG)
Maner Election Result Live: बिहार में चुनावी नतीजों की गूंज के बीच पटना जिले की मनेर विधानसभा सीट भी उन प्रमुख सीटों में से है, जिस पर सभी दलों की नज़रें टिकी रहती हैं. इस बार यहां मुख्य मुकाबला चार बार के विधायक और आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र और एनडीए की तरफ से जितेंद्र यादव के बीच है.

भाई वीरेंद्र वही नेता हैं जो पंचायत सचिव को धमकी देकर सुर्खियों में आए थे और कहा था कि तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानते ?  मनेर सीट पर हर बार मुकाबला दिलचस्प होता है क्योंकि यहां स्थानीय प्रभाव, जातीय समर्थन और क्षेत्रीय मुद्दों का सीधा असर देखने को मिलता है.

मनेर का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यह सीट पारंपरिक तौर पर बाहुबल, जनाधार और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ पर निर्भर रही है. यादव, भूमिहार, राजपूत, मुसलमान और अतिपिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी इस सीट को बहु-आयामी बना देती है.

ये भी पढ़ें: सीमांचल का कौन होगा शहंशाह? ओवैसी का चलेगा जादू या तेजस्वी-राहुल की जोड़ी होगी हिट, 24 सीटों पर सबकी नजर

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पाचवीं बार चुनाव मैदान में हैं भाई वीरेंद्र

भाई वीरेंद्र यहां से पांचवीं बार विधायक बनने के लिए मैदान में है लेकिन उन्हें इस बार एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी जितेंद्र यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है. मनेर के लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं.

ये भी पढ़ें: VVIP सीट्स का क्या है हाल, जानने के लिए यहां क्लिक करें 

हाल के सालों में मनेर धीरे-धीरे विकास की अपेक्षाओं, आधुनिक बुनियादी ढांचे और रोजगार की मांग के साथ नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है. इस सीट का परिणाम न सिर्फ अपने क्षेत्र, बल्कि आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालता है.

