scorecardresearch
 

Feedback

Jamui Election Result 2025 Live: जमुई विधानसभा चुनाव परिणाम में श्रेयसी सिंह Vs शमसाद आलम

jamui result shreyasi singh: जमुई विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. भाजपा की श्रेयसी सिंह और राजद के मोहम्मद शमसाद आलम के बीच सीधा मुकाबला है. पिछले चुनाव में श्रेयसी सिंह ने 79,603 वोट पाकर जीत हासिल की थी. इस बार मुकाबला और कड़ा माना जा रहा है. शुरुआती रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों में रोमांच बढ़ा हुआ है.

Advertisement
X
जमुई विधानसभा रिजल्ट 2025 : श्रेयसी सिंह भाजपा से चुनावी मैदान में है (Photo: श्रेयसी सिंह FB)
जमुई विधानसभा रिजल्ट 2025 : श्रेयसी सिंह भाजपा से चुनावी मैदान में है (Photo: श्रेयसी सिंह FB)

जमुई विधानसभा क्षेत्र में आज वोटों की गिनती शुरू होने वाली है. यह सीट पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था. इस सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह और राजद प्रत्याशी मोहम्मद शमसाद आलम के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. शुरुआती रुझानों में दोनों दलों के समर्थक अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. गिनती के शुरुआती राउंड में पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी. जैसे-जैसे राउंड बढ़ेंगे, स्थिति और साफ होगी.

पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में जमुई सीट से श्रेयसी सिंह ने शानदार जीत दर्ज की थी, उन्हें 79,603 वोट मिले थे, जबकि राजद के विजय प्रकाश को 38,554 वोट हासिल हुए थे. इस बार राजद ने नया चेहरा उतारा है और मुकाबला रोचक माना जा रहा है. गिनती के शुरुआती राउंड में पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी. जैसे-जैसे राउंड बढ़ेंगे, स्थिति और साफ होगी.

Live : 

सम्बंधित ख़बरें

आज होगा बिहार के भविष्य का फैसला
LIVE: तेजस्वी VS नीतीश फाइट टाइट, बिहार के वोटर किस पर दिखाएंगे भरोसा? 
महुआ विधानसभा रिजल्ट 2025: तेज प्रताप यादव, RJD के मुकेश रौशन और एलजेपी के संजय सिंह (Photo : ITG)
महुआ में क्या होगा तेज प्रताप का ? RJD के मुकेश हैं सामने   
दानापुर विधानसभा रिजल्ट 2025. (Photo: ITG)
Live: डिप्टी CM सिन्हा के लिए नाक की लड़ाई बनी लखीसराय सीट, कांग्रेस के अमरेश से सीधी टक्कर 
दानापुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025. (Photo: ITG)
दानापुर: BJP के रामकृपाल यादव और रीतलाल के बीच सीधी टक्कर 
नबीनगर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025. (Photo: ITG)
नबी नगर सीट पर JDU के चेतन आनंद और RJD के आमोद चंद्रवंशी के बीच कड़ी टक्कर, नतीजे कुछ देर में 
---- समाप्त ----
Live TV

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement