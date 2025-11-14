Jamui Election Result 2025 Live: जमुई विधानसभा चुनाव परिणाम में श्रेयसी सिंह Vs शमसाद आलम

जमुई विधानसभा क्षेत्र में आज वोटों की गिनती शुरू होने वाली है. यह सीट पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था. इस सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह और राजद प्रत्याशी मोहम्मद शमसाद आलम के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. शुरुआती रुझानों में दोनों दलों के समर्थक अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. गिनती के शुरुआती राउंड में पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी. जैसे-जैसे राउंड बढ़ेंगे, स्थिति और साफ होगी.

पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में जमुई सीट से श्रेयसी सिंह ने शानदार जीत दर्ज की थी, उन्हें 79,603 वोट मिले थे, जबकि राजद के विजय प्रकाश को 38,554 वोट हासिल हुए थे. इस बार राजद ने नया चेहरा उतारा है और मुकाबला रोचक माना जा रहा है. गिनती के शुरुआती राउंड में पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी. जैसे-जैसे राउंड बढ़ेंगे, स्थिति और साफ होगी.

