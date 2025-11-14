Mokama Election Result Live: मोकामा में अनंत सिंह मारेंगे बाजी या वीणा देवी पड़ेंगी भारी, थोड़ी देर में रुझान

Mokama Result Live: बिहार में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है. मोकामा विधानसभा सीट इस बार भी राज्य के हाई प्रोफ़ाइल सीटों में से एक है जिस पर सबकी नज़र है. बस अब से कुछ ही मिनटों बाद बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्या मोकामा की जनता एक बार फिर अनंत सिंह पर भरोसा जताएगी या सूरजभान सिंह के परिवार को मौका देगी.

इस सीट का नतीजा न सिर्फ मोकामा बल्कि पूरे पटना ज़िले की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है. फिलहाल सबकी नज़रें इसी मुकाबले पर है जहां बाहुबल, प्रभाव और जनसमर्थन तीनों की सीधी टक्कर दिख रही है.

एक ओर हैं बाहुबली नेता अनंत सिंह हैं जो अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार और दबदबे के लिए जाने जाते हैं, वहीं उनके सामने हैं पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जिन्हें महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है.

मोकामा की इस सीट पर परंपरागत रूप से बाहुबल और प्रभावशाली व्यक्तित्व राजनीति पर हावी रहे हैं, और इस बार भी मुकाबला उसी अंदाज़ में तेज़ हो चुका है. अनंत सिंह जेल में है लेकिन दोनों उम्मीदवारों ने अपने-अपने गढ़ में पूरी ताक़त झोंक दी है . दोनों ही प्रत्याशी भूमिहार समाज से आते हैं.

