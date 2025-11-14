scorecardresearch
 

Alinagar Chunav Parinam: अलीनगर में वोटों का सुर साध पाएंगी मैथिली ठाकुर या विनोद मिश्रा मारेंगे बाजी, थोड़ी देर में आएंगे रुझान

Maithili Thakur Election Result: बिहार में आज विधानसभा चुनाव नतीजों का आज ऐलान किया जाएगा जिसके लिए वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होने वाली है. इस बार लोगों की सबसे ज्यादा नज़रें दरभंगा की अलीनगर सीट पर टिकी हैं. इस सीट पर मुकाबला इसलिए हाई-प्रोफाइल हो गया है क्योंकि बीजेपी ने पहली बार राजनीति में उतरीं लोकप्रिय लोकगायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि RJD ने अनुभवी नेता विनोद मिश्रा पर दांव खेला है. अब नतीजा तय करेगा कि जनता युवा सोच को चुनती है या फिर राजनीतिक अनुभव को प्राथमिकता देती है.

विनोद मिश्रा मैथिली ठाकुर को दे रहे कड़ी टक्कर
विनोद मिश्रा मैथिली ठाकुर को दे रहे कड़ी टक्कर

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है और पूरे राज्य की निगाहें दरभंगा की अलीनगर सीट पर टिकी हुई हैं. थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरु हो जाएगी. इस सीट ने इस बार पूरे प्रदेश में खास सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि बीजेपी ने यहां से प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारकर मुकाबले को हाई-प्रोफाइल बना दिया है. वहीं RJD ने उनके सामने अनुभवी उम्मीदवार विनोद मिश्रा को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है. अलीनगर सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था.

अलीनगर में दो बाह्मण उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला

अलीनगर सीट मिथिला क्षेत्र की राजनीतिक, सांस्कृतिक और जातीय समीकरणों से प्रभावित महत्वपूर्ण सीटों में से एक है. यहां ब्राह्मण, यादव, रविदास और अत्यंत पिछड़ी जातियों की अच्छी-खासी उपस्थिति होने से चुनावी गणित हमेशा जटिल रहा है.

मैथिली ठाकुर पहली बार राजनीति में उतरी हैं, लेकिन मिथिला में उनकी लोकप्रियता बेहद मजबूत मानी जाती है. उनके लिए चयनित यह सीट बीजेपी की ओर से एक रणनीतिक दांव माना जा रहा है, जो युवा और सांस्कृतिक चेहरे के सहारे नई राजनीतिक ऊर्जा को साधने की कोशिश है.

ये भी पढ़ें: अलीनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 (Alinagar Assembly Election Result 2025)

दूसरी ओर, RJD के विनोद मिश्रा यहां मजबूत संगठनात्मक पकड़ और इलाके में लंबे समय से बने नेटवर्क पर भरोसा कर रहे हैं. महागठबंधन के वोट ट्रांसफर, स्थानीय मुद्दों और परंपरागत समीकरणों से उन्हें मजबूत आधार मिलता दिखाई देता है. अलीनगर में शिक्षा, बेरोजगारी, सड़क और बाढ़ राहत जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस के केंद्र में रहे. अब देखना होगा कि जनता सांस्कृतिक पहचान के चेहरे को मौका देती है या परंपरागत राजनीतिक अनुभव पर भरोसा करती है. दोनों ही उम्मीदवार ब्राह्णण समाज से आते हैं.

