Raghopur Election Results 2025 Live: रिजल्ट से पहले बोले तेजस्वी- बिहार में बदलाव होगा

Raghopur Vidhan Sabha Chunav Results Live Updates Tejashwi Yadav: राघोपुर विधानसभा सीट पर आज वोटों की गिनती शुरू होने ही वाली है. यह बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां राजद के तेजस्वी यादव और भाजपा के सतीश कुमार यादव के बीच सीधा मुकाबला है. 2010 में सतीश यादव ने राबड़ी देवी को हराकर सनसनी मचा दी थी, हालांकि इसके बाद लगातार दो चुनाव में वह तेजस्वी से हार जा रहे हैं.

राघोपुर विधानसभा रिजल्ट 2025, तेजस्वी यादव (Photo ITG)
Bihar Election Result Live Update: बिहार चुनाव में  सबसे हॉट सीटों में एक राघोपुर भी है. यहां से राजद के नेता, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव मैदान में हैं, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार यादव चुनौती दे रहे हैं.
तेजस्वी ने सतीश कुमार यादव को 2020 के चुनाव में भी हराया था लेकिन सतीश ने इसी सीट पर 2010 में राबड़ी देवी को 13,006 वोटों से पटखनी दे चुके हैं। उस जीत के बाद वे इलाके में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे थे। हालांकि उस समय वे जदयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें एनडीए की ओर से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया गया है। 2025 के इस चुनाव में राघोपुर का मुकाबला बेहद प्रतिष्ठा का बन गया है. एक ओर लालू यादव परिवार की परंपरागत सीट, तो दूसरी ओर भाजपा की साख दांव पर है। 

Live : 

-  तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड आवास से निकले, साथ में बहन मीसा भारती भी. रिजल्ट से पहले बोले तेजस्वी- बदलाव होगा, बिहार में नौकरी वाली युवाओं की सरकार आएगी. 

