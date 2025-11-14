Chhapra Election Results Live: क्या छपरा से विधानसभा पहुंच पाएंगे खेसारी?, BJP की छोटी कुमारी से कड़ी टक्कर

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है और पूरे देश की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं. कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरु हो जाएगी और रुझान आने लगेंगे. हम छपरा सीट पर स्थितियों को दिखाने जा रहे हैं.यहां एनडीए से छोटी कुमारी और महागठबंधन के खेसारी लाल यादव के बीच टक्कर है. जीत किसकी होती है, ये जल्द पता चल जाएगा.

यहां से तेजस्वी यादव ने आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार बनाया है.

छपरा विधानसभा सीट सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. छपरा न केवल एक प्रमुख शहरी केंद्र है, बल्कि यह सारण प्रमंडल का मुख्यालय भी है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे विशेष महत्व देती है. शहर घाघरा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है और गोरखपुर- गुवाहाटी रेलमार्ग का एक अहम जंक्शन है. यहां से गोपालगंज और बलिया की ओर भी रेलवे लाइनें जाती हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र व्यापार, परिवहन और आवागमन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. छपरा का इतिहास भी काफी समृद्ध और प्राचीन है. कभी यह क्षेत्र कोसल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था. 9वीं शताब्दी में महेंद्र पाल देव के शासनकाल से इस इलाके का पहला लिखित उल्लेख मिलता है. माना जाता है कि यहां के दाहियावां मुहल्ले में दधीचि ऋषि का आश्रम स्थित था. इसके अलावा पास के रिविलगंज में गौतम ऋषि का आश्रम माना जाता है, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला आज भी प्रसिद्ध है.

