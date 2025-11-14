scorecardresearch
 

Mahua Election Results Tej Pratap Yadav Live: महुआ में क्या होगा तेज प्रताप का ? RJD के मुकेश हैं सामने 

Mahua Tej Pratap Yadav Result  Vidhan Sabha Chunav parinam Live Updates: महुआ विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू होने वाले वाली है. यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है. जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव और राजद के मुकेश रौशन आमने-सामने हैं. तेज प्रताप यादव ने इस बार अपनी नई पार्टी बनाकर फिर से महुआ से किस्मत आजमाई है. वहीं मुकेश रौशन सीट बचाने की कोशिश में जुटे हैं. शुरुआती रुझानों पर सभी की नजरें टिकी हैं.

महुआ विधानसभा रिजल्ट 2025: तेज प्रताप यादव, RJD के मुकेश रौशन और एलजेपी के संजय सिंह (Photo : ITG)
महुआ विधानसभा सीट पर आज मतगणना शुरू होने वाली है. यह सीट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे चर्चित सीटों में से एक मानी जा रही है. यहां मुकाबला है जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और राजद प्रत्याशी मुकेश रौशन के बीच है.

तेज प्रताप यादव ने 2015 में यहीं से जीतकर पहली बार विधानसभा में कदम रखा था. 2020 में वे हसनपुर सीट से विधायक बने थे, लेकिन इस बार राजद से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाकर दोबारा महुआ से चुनाव मैदान में उतरे हैं. वहीं, मुकेश रौशन 2020 में राजद के टिकट पर महुआ से जीत चुके हैं और इस बार सीट बचाने की कोशिश में हैं. महुआ में इस बार भाई बनाम पार्टी का दिलचस्प मुकाबला है.

