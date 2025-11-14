scorecardresearch
 

Danapur Assembly Election Result 2025 Live: दानापुर में BJP के रामकृपाल यादव और रीतलाल के बीच सीधी टक्कर, काउंटिंग कुछ देर में

Danapur Assembly Election Result 2025 Live: बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग दो चरणों में हुई थी. अब से कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. दानापुर सीट पर सीधी लड़ाई  बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय रामकृपाल यादव और आरजेडी के रीतलाल के बीच है.

दानापुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025. (Photo: ITG)
Danapur Assembly Election Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग दो चरणों में हुई थी. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी. जबकि दूसरे चरण के वोट 11 नवंबर को डाले गए थे. वहीं, वोटों की गिनती आज यानि कि 14 नवंबर को होगी. कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे. इस बार दानापुर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजर रहेगी. यहां से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने रंगदारी मामले में जेल में बंद रीतलाल को चुनावी मैदान में उतारा है.

रीतलाल, लालू यादव के करीबी मांने जाते हैं. जबकि बीजेपी ने यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है. ऐसे में आइए जानते हैं दानापुर विधानसभा के वोटों की गिनती का पल-पल का लाइव अपडेट...

Danapur Election Result 2025 LIVE Update...

