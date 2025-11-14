Lakhisarai Assembly Election Result 2025 Live: डिप्टी CM सिन्हा के लिए नाक की लड़ाई बनी लखीसराय सीट, कांग्रेस के अमरेश से सीधी टक्कर

Lakhisarai Election Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में वोट डाले गए थे. वोटों की गिनती अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी और शाम तक तय हो जाएगा कि इस सीट पर किसको जीत मिली है.

इस सीट से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं. जबकि कांग्रेस से अमरेश कुमार चुनावी मैदान में हैं. डिप्टी सीएम ने इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. ऐसे में इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है. आइए जानते हैं काउंटिंग का पल-पल का अपडेट...

07:48 AM

काउंटिंग से पहले लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है. एनडीए की सरकार बनने जा रही है 2010 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है.

