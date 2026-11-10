सनातन पांडेय का यू-टर्न... बोले- कभी नहीं कहा कि हमने गोली चलवाई

अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने को लेकर दिए बयान से विवाद बढ़ा तो अब सपा सांसद सनातन पांडेय इससे पलटते नजर आ रहे हैं. मंगलवार को अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हमने गोली चलवाई थी. हालांकि, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भूमिका का बचाव करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान के मुताबिक ही काम करता है.

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उत्तर प्रदेश के बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए सनातन पांडेय ने कहा, 'हमने कभी नहीं कहा कि हमने गोली चलवाई. हमने यह कहा था कि हम भारत के रहने वाले हैं और संविधान की शपथ लेकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं. भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए संविधान ही सर्वोपरि है.'

सपा सांसद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते अयोध्या में विवादित ढांचे से जुड़ा मामला अदालत के अधीन था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग विवादित गुंबद पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति संविधान के मुताबिक ही काम करेगा. जब कोई विवादित मामला अदालत में विचाराधीन हो, तो वहां कोई ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जो अदालत के आदेशों के खिलाफ हो.

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'वहां गोलियां चलीं, मैं स्वीकार करता हूं'

सनातन पांडेय ने आगे कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) की भारत के संविधान के प्रति आस्था थी. उन्होंने संविधान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए काम किया. उन्होंने कहा, 'वहां गोलियां चलीं, मैं स्वीकार करता हूं.'

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'भाजपा को क्यों हो रही पीड़ा?'

सपा सांसद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि उनके बयान से भाजपा को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है. उन्होंने कहा कि उस समय वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग थे. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान को नहीं मानते थे. पांडेय ने कहा कि संविधान में आस्था रखने वाले लोग कभी संविधान और अदालत के आदेशों की अवहेलना नहीं करते. उन्होंने सवाल उठाया कि आज भाजपा को उनके बयान पर आपत्ति क्यों हो रही है.

उधर, सनातन पांडेय के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है. बीजेपी के साथ-साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने पूछा है कि अगर तत्कालीन सरकार ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं, तो बाद में मस्जिद को दोबारा क्यों नहीं बनवाया गया?

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मौलाना साजिद रशीदी ने सपा से पूछे सवाल

मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा, 'जिस वक्त नेताजी ने कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई, एक तो आपने पाप ये कर दिया कि कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलाईं, जो हिंदू कहते हैं कि ये पाप है. एक पाप ये है कि जब ढांचा 1992 में टूटा, उसके बाद तो आपकी सरकार आई थी, तो आपने मस्जिद को दोबारा क्यों नहीं बनवाया?'

उन्होंने सवाल किया कि विध्वंस की साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन सरकार की ओर से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए.

'हिंदू और मुसलमान, दोनों का वोट साध लिया'

मौलाना रशीदी ने कहा कि अदालत ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को गैरकानूनी माना है. उनके मुताबिक, इसके बाद सत्ता में आई सरकार की जिम्मेदारी थी कि मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाए और विध्वंस में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने कारसेवकों पर गोली चलवाकर हिंदू और मुसलमान, दोनों समुदायों के वोट साध लिए, लेकिन मस्जिद को दोबारा नहीं बनवाया.

बीजेपी विधायक ने अखिलेश को दी चुनौती

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उधर, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने अखिलेश से कारसेवकों पर गोली चलाने के फैसले को लेकर जवाब मांगा है. इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने अखिलेश यादव को मथुरा के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी है. गुर्जर ने अयोध्या के संदर्भ में घर वापसी का मुद्दा भी उठाया.

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