ईरानी हमलों के खतरों के बीच ब्रिटेन में अमेरिका खाली कर रहा अपना सैन्य अड्डा

ईरान से हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने दूसरे सैन्य एयरबेस से भी विमान हटाने शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेना ने सोमवार को ब्रिटेन के RAF मिल्डेनहॉल एयरबेस से अपने विमानों को निकालकर जर्मनी और दूसरे ठिकानों पर भेजा. यह कुछ ही हफ्तों में दूसरी ऐसी घटना है, जब ईरान से जुड़े सुरक्षा खतरे के बीच अमेरिका को ब्रिटेन में अपने सैन्य विमान हटाने पड़े हैं.

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वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, RAF मिल्डेनहॉल पर मौजूद अमेरिका के दो रिफ्यूलिंग टैंकर सोमवार सुबह जर्मनी के लिए रवाना हो गए. इसके बाद दिन में एयरबेस पर मौजूद कई अन्य टैंकरों को भी जर्मनी और दूसरे ठिकानों पर भेज दिया गया. रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया गया है कि यह कदम ईरान की तरफ से मिली धमकी के बाद उठाया गया.

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पहले RAF फेयरफोर्ड से हटाए गए थे अमेरिकी बॉम्बर

इससे पहले सितंबर में ब्रिटेन के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में स्थित RAF फेयरफोर्ड एयरबेस के बाहर पांच ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने वहां से अपने B-1 बॉम्बर हटा लिए थे. RAF फेयरफोर्ड का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ईरान पर हमले करने के लिए भी कर चुकी थी.

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इस तरह कुछ ही हफ्तों के भीतर ब्रिटेन के दो अलग-अलग सैन्य ठिकानों से अमेरिकी विमानों को हटाया गया है. पहले फेयरफोर्ड से B-1 बॉम्बर निकाले गए और अब मिल्डेनहॉल से रिफ्यूलिंग टैंकर हटाए गए हैं.

ब्रिटेन ने क्या कहा?

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियों पर आमतौर पर टिप्पणी नहीं करते. उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से विमान और दूसरे सैन्य संसाधन नियमित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं.

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फिलहाल RAF मिल्डेनहॉल को मिली धमकी के पीछे की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. हालांकि, लगातार दूसरी बार अमेरिकी विमानों को ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों से हटाए जाने से ईरान से जुड़े सुरक्षा खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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