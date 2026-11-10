बेटी की शाही शादी की तैयारी में जुटे अनंत सिंह, जानें कितने हैं अमीर?

मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के घर इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही हैं. उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह आगामी 25 नवंबर को परिणय सूत्र में बंधने जा रही हैं. अनंत सिंह के पैतृक गांव बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के नदवां में आयोजित होने जा रहा यह विवाह समारोह अपनी भव्यता के लिए भी चर्चाओं में हैं. खबरें हैं कि अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश को लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट कर सकते हैं.

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वहीं, बेटी के विवाह के साथ मोकामा विधायक अपने छोटे बेटे अभिनव का उपनयन संस्कार (जनेऊ) भी कर रहे हैं. इस मौके पर अनंत सिंह बेटे को BMW गिफ्ट करेंगे इसकी भी चर्चाएं जोर-शोर से चल रही हैं. अनंत सिंह शादी के मौके पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित करेंगे, जिसमें विजेता को थार, दूसरे नंबर पर रहने वाले को मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी इनाम में दिया जाएगा. बेटी की शादी के लिए इन शाही इंतजामों के बीच अनंत सिंह की संपत्ति का ब्योरा भी जानना दिलचस्प है.

कितनी दौलत के मालिक हैं अनंत सिंह?

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में अनंत सिंह ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी की सपंत्तियों का भी ब्योरा दिया था. अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की कुल घोषित संपत्ति करीब 100.61 करोड़ रुपये है. इसमें करीब 39.73 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 60.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. अनंत सिंह के नाम करीब 26.66 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 11.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. वहीं, नीलम देवी के नाम करीब 13.07 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 49.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है. यानी संपत्ति के मामले में पत्नी नीलम देवी उनसे आगे हैं.

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25 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी

अनंत सिंह ने चुनावी हलफनामे में संपत्ति के साथ कर्ज का ब्योरा भी दिया था. इसके मुताबिक, उन पर करीब 2.47 करोड़ रुपये की देनदारी है, जबकि पत्नी नीलम देवी पर करीब 23.51 करोड़ रुपये का कर्ज है. दोनों की कुल देनदारी करीब 25.99 करोड़ रुपये बैठती है.

लैंड क्रूजर समेत करोड़ों की गाड़ियां हैं

अनंत सिंह के पास महंगी गाड़ियों का भी अच्छा कलेक्शन है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने टोयोटा लैंड क्रूजर ZX का उल्लेख किया था. इस गाड़ी की कीमत करीब 2.70 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा XUV 500 भी उनके नाम दर्ज हैं, जिनकी कीमत संयुक्त रूप से 80 से 90 लाख के बीच बैठती है. वहीं, नीलम देवी के नाम इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 77.62 लाख रुपये बताई गई है. यानी दोनों के पास घोषित गाड़ियों की कुल कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है.

सोना-चांदी और शेयर बाजार में निवेश

अनंत सिंह के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 150 ग्राम सोने के गहने हैं, जिनकी कीमत उन्होंने करीब 15 लाख रुपये बताई है. उनकी पत्नी नीलम देवी के पास 701 ग्राम सोने के जेवर हैं, जिनकी कीमत करीब 62.16 लाख रुपये है. इसके अलावा उनके पास 6.3 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत उन्होंने 9.45 लाख रुपये बताई है. दोनों के सोने-चांदी के गहनों की कुल कीमत करीब 86.61 लाख रुपये है. निवेश की बात करें तो अनंत सिंह ने हलफनामे में बॉन्ड, शेयर बाजार और कंपनियों में करीब 10.40 करोड़ रुपये इंवेस्ट करने का उल्लेख किया है. उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी के नाम करीब 21 लाख रुपये का निवेश जिक्र किया है.

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घोड़े, गाय, भैंस और हाथी का भी जिक्र

अनंत सिंह के शौक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों और महंगे गहनों तक सीमित नहीं हैं. उन्हें घोड़े पालने और घुड़सवारी का भी शौक है. उनके चुनावी हलफनामे में घोड़े, गाय, भैंस और हाथी का भी जिक्र है. इनकी कुल कीमत करीब 1.90 लाख रुपये बताई गई है. विधानसभा में बग्घी से पहुंचने के उनके अंदाज ने भी पहले खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

10 बीघा में मंडप, 150 तरह के पकवान

अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी पैतृक गांव नदवां में कर रहे हैं. इसके लिए 10 बीघा से ज्यादा जमीन पर शादी का मंडप और पंडाल तैयार किया जा रहा है. जयमाला के लिए करीब 30 फीट ऊंचा मंच बनाने की तैयारी है. सजावट के लिए चीन और बेंगलुरु से फूल मंगाए जा रहे हैं. मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी में 150 से ज्यादा तरह के पकवान परोसे जाएंगे. इनमें बिहार के पारंपरिक व्यंजनों के साथ दूसरे राज्यों के पकवान भी शामिल होंगे. काजू कतली और नालंदा का मशहूर सिलाव खाजा भी मेन्यू का हिस्सा होगा. आयोजकों के मुताबिक करीब 4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी.

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