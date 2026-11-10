Bhai Dooj 2026: कल भाई दूज पर तिलक लगाने का बस इतना है समय, राहुकाल में न करें ये गलती, जान लें मुहूर्त

Bhai Dooj Shubh Muhurat 2026: भाई दूज भाई-बहन के रिश्ते को और खास बनाने वाला त्योहार है. दिवाली के दो दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. इसके बदले भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं. भाई दूज को भैया दूज, यम द्वितीया और भाऊ बीज जैसे नामों से भी जाना जाता है.

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हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है. इस बार द्वितीया तिथि 10 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक रहेगी. ऐसे में त्योहार की तारीख और तिलक के समय को लेकर लोगों के मन में सवाल है. अगर आप भी भाई दूज की तैयारी कर रहे हैं तो आइए जानते हैं भाई को तिलक लगाने का सबसे सही शुभ मुहूर्त.

भाई दूज 2026 तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे शुरू होगी. इसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा.

भाई दूज की तिथि: 10 नवंबर 2026

द्वितीया तिथि शुरू: 10 नवंबर, दोपहर 2:00 बजे

द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर, दोपहर 3:53 बजे

तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:10 बजे से 3:20 बजे तक

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भाई दूज पर यमुना स्नान क्यों है खास?

भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करने की भी परंपरा है. इसके पीछे भाई यमराज और बहन यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है. मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था.

बहन के इस प्रेम और आदर से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा. तब यमुना ने इच्छा जताई कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाए और भोजन करे, उसे अकाल मृत्यु का भय न रहे. यमराज ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली.

तभी से भाई दूज पर बहन के घर जाकर तिलक करवाने और भोजन करने की परंपरा चली आ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन यमुना में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

भाई दूज पर तिलक लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

भाई दूज की पूजा के लिए घर के उत्तर-पूर्व दिशा वाले हिस्से को साफ करके वहां चौक बनाएं.

तिलक लगवाते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए.

बहन का चेहरा पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ होना शुभ माना जाता है.

तिलक लगाने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और उसकी खुशहाली की कामना करें.

इस दिन भाई को अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए.

भाई को बहन के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार जरूर लाना चाहिए.

राहुकाल में तिलक लगाने से बचें.

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राहुकाल में न करें ये गलती

भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाते समय शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए. इसलिए बहनों को इस समय अपने भाई को तिलक लगाने से बचना चाहिए. इसके अलावा तिलक लगाते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है. बहन को पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए. मान्यता है कि शुभ समय और सही विधि से तिलक करने पर भाई को सुखी और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है.

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