Saba Pataudi Marriage: 50 की उम्र में कुंवारी हैं सबा, न रहा बॉयफ्रेंड-न टूटा दिल, ढूंढ रहीं पार्टनर, खलता है अकेलापन

बॉलीवुड डीवा शर्मिला टैगोर की बेटी सबा पटौदी शोबिज से दूर रहती हैं. वो जूलरी डिजाइनर, टैरो रीडर, स्पिरिचुअल हीलर हैं. सबा खान 50 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं. उन्हें आज तक वो शख्स नहीं मिला, जिसके साथ वो शादी के बंधन में बंध सके. लेकिन सबा ने हार नहीं मानी है. वो शादी और प्यार के लिए ओपन हैं.

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प्यार में टूटा है सबा खान का दिल?

सबा खान ने बताया कि उनका प्यार में कभी दिल नहीं टूटा है. सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में वो कहती हैं- मेरा कभी कोई पहला बॉयफ्रेंड नहीं रहा. मुझे 18-19 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस जरूर कराया गया था शादी के लिए. लेकिन बात नहीं बनी. मुझे वो सूटेबल शख्स नहीं मिला. कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे पिता की तरह हो. कोई ऐसा जिसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, इंडिपेंडेट हो, जो आपकी जिम्मेदारी सिखाए, आपकी इज्जत करे. जब आपकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है तो आप खुद के लिए भी वैसा ही शख्स ढूंढ़ते हो. तब मुझे कोई इन खूबियों वाला नहीं मिला.

सबा को खलती है पार्टनर की कमी?

सबा ने कहा वो आज भी शादी के लिए ओपन हैं. उन्हें यकीन है कि सही पार्टनर इस उम्र में भी मिल सकता है. उन्होंने कबूला कि इस उम्र में कभी-कभी उन्हें अकेलापन खलता है. वो कंपैनियशिप और पार्टनर को लेकर सोचती हैं. वो खुद के लिए अमीर और हैंडसम लड़का नहीं ढूंढ़ रही हैं. सबा का मानना है ये चीजें एक वक्त के बाद मायने नहीं रखती हैं. सबा ने क्लियर किया कि उन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है. ना ही कोई उनका दिल तोड़कर गया है.

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पिता को खोने का दुख

सबा ने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो था, जब उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था. सैफ, सोहा में से सबसे ज्यादा वो फैमिली के साथ रही थीं. सबा ने माना कि पिता के जाने का उन पर गहरा सदमा लगा था. वो अपने दुख से भाग रही थीं. सच को कबूल नहीं करना चाहती थीं. लेकिन कोरोना लॉकडाउन के वक्त वो इस सच को अपना पाईं. पिता संग बिताए पलों को वो आज भी बहुत मिस करती हैं.



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