scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Saba Pataudi Marriage: 50 की उम्र में कुंवारी हैं सबा, न रहा बॉयफ्रेंड-न टूटा दिल, ढूंढ रहीं पार्टनर, खलता है अकेलापन

सबा पटौदी 50 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं और शादी के लिए पूरी तरह से ओपन हैं. उन्होंने बताया कि उनका कभी प्यार में दिल नहीं टूटा और वे सही पार्टनर की तलाश में हैं.

Advertisement
X
शादी पर क्या बोलीं सबा (Photo: Instagram @sabapataudi)
शादी पर क्या बोलीं सबा (Photo: Instagram @sabapataudi)

बॉलीवुड डीवा शर्मिला टैगोर की बेटी सबा पटौदी शोबिज से दूर रहती हैं. वो जूलरी डिजाइनर, टैरो रीडर, स्पिरिचुअल हीलर हैं. सबा खान 50 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं. उन्हें आज तक वो शख्स नहीं मिला, जिसके साथ वो शादी के बंधन में बंध सके. लेकिन सबा ने हार नहीं मानी है. वो शादी और प्यार के लिए ओपन हैं.

प्यार में टूटा है सबा खान का दिल?
सबा खान ने बताया कि उनका प्यार में कभी दिल नहीं टूटा है. सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में वो कहती हैं- मेरा कभी कोई पहला बॉयफ्रेंड नहीं रहा. मुझे 18-19 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस जरूर कराया गया था शादी के लिए. लेकिन बात नहीं बनी. मुझे वो सूटेबल शख्स नहीं मिला. कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे पिता की तरह हो. कोई ऐसा जिसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, इंडिपेंडेट हो, जो आपकी जिम्मेदारी सिखाए, आपकी इज्जत करे. जब आपकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है तो आप खुद के लिए भी वैसा ही शख्स ढूंढ़ते हो. तब मुझे कोई इन खूबियों वाला नहीं मिला.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Pataudi (@sabapataudi)

सबा को खलती है पार्टनर की कमी?
सबा ने कहा वो आज भी शादी के लिए ओपन हैं. उन्हें यकीन है कि सही पार्टनर इस उम्र में भी मिल सकता है. उन्होंने कबूला कि इस उम्र में कभी-कभी उन्हें अकेलापन खलता है. वो कंपैनियशिप और पार्टनर को लेकर सोचती हैं. वो खुद के लिए अमीर और हैंडसम लड़का नहीं ढूंढ़ रही हैं. सबा का मानना है ये चीजें एक वक्त के बाद मायने नहीं रखती हैं. सबा ने क्लियर किया कि उन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है. ना ही कोई उनका दिल तोड़कर गया है. 

Advertisement

पिता को खोने का दुख
सबा ने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो था, जब उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था. सैफ, सोहा में से सबसे ज्यादा वो फैमिली के साथ रही थीं. सबा ने माना कि पिता के जाने का उन पर गहरा सदमा लगा था. वो अपने दुख से भाग रही थीं. सच को कबूल नहीं करना चाहती थीं. लेकिन कोरोना लॉकडाउन के वक्त वो इस सच को अपना पाईं. पिता संग बिताए पलों को वो आज भी बहुत मिस करती हैं.
 

सम्बंधित ख़बरें

Why Sharmila Tagore convert
शर्मिला टैगोर धर्म बदलकर क्यों बनी थीं मुस्लिम? बेटी का खुलासा
sara ibrahim ali khan royal Diwali celebration
Sara- Ibrahim Diwali celebration: मां अमृता सिंह संग सारा-इब्राहिम ने मनाया दिवाली का जश्न, नवाबी ठाठ-बाठ से लूटी महफिल
Soha Ali Khan Home Decoration (Photo: ITG)
सोहा अली खान ने बेटी इनाया संग सजाया घर, बनाई रंगोली, लें टिप्स
Kareena Kapoor Saif Ali Khan (Photo: ITG)
कजरारी आंखें, गोल्डन साड़ी... करीना का जलवा, सैफ का नवाबी अंदाज
Saif Ali Khan case update
एक करोड़ की डिमांड, सैफ अटैक केस में नर्स ने कोर्ट में किए खुलासे
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कभी छोटे से घर में रहते थे जेनसेन हुआंग, आज अरबों की हवेलियों के हैं मालिक |
    नमक रोटी खाईं, सड़क किनारे लगाईं सब्जियां... कृष्णा यादव का है अब करोड़ों का कारोबार |
    म्यांमार में ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग देने का आरोप, अब अमेरिकी मर्सिनरी ने गिरफ्तारी को बताया रूस की साजिश का हिस्सा |
    'दिवाली एक मानव जनित रोग है...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान |
    IND vs NZ: '13 साल की उम्र से ही...', अंशुल कंबोज ने धोनी को लेकर खोला बड़ा राज, न्यूजीलैंड में कैसे मचाया तहलका? |
    Shani Gochar 2026: 4 महीने तक एक्टिव रहेंगे शनि देव, इन 6 राशियों को मिलेगा बड़ा प्रॉफिट! |
    रोमांटिक हुए सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू, देसी लुक में छाईं बेटी सारा |
    72 हजार में 'चंकी पांडे', अमिताभ-शाहरुख छूटे पीछे...गधों के मेले में फिल्मी नामों का शोर |
    धुंधली दिल्ली तो मुंबई भी कम नहीं, यकीन न हो तो देख लें दोनों शहरों की तस्वीरें |
    '12 क्यों... 6 दिसंबर को जाइए राम मंदिर', अखिलेश यादव के आयोध्या दौरे पर BJP का निशाना
    Advertisement