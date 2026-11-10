How To Reuse Old Diya: दिवाली पर इस्तेमाल किए मिट्टी के दीये न फेंके! गत्ते पर चिपकाकर बनाएं ऐसा शानदार डेकोरेटिव पीस, VIDEO

How To Reuse Old Diya: दिवाली का त्योहार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन घर में इस्तेमाल हुए मिट्टी के दीयों को देखकर उन्हें बेकार समझने की गलती बिल्कुल न करें. जिन दीयों से आपने दिवाली पर घर में रोशनी बिखेरने का काम किया था, वही अब आपके घर की दीवारों की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको न तो बाजार से महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. बस कुछ पुराने दीये, एक गोल गत्ता, कलर्स और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी आपके घर के लिए शानदार डेकोरेटिव पीस तैयार कर सकते हैं.

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दरअसल, सोशल मीडिया पर दिवाली पर इस्तेमाल किए गए मिट्टी के दीयों से खूबसूरत वॉल हैंगिंग बनाने का तरीका खूब वायरल हो रहा है. इसमें साधारण से दिखने वाले दीयों को गोल गत्ते पर खास पैटर्न में चिपकाकर एक शानदार डेकोरेटिव पीस तैयार किया गया है. रंग-बिरंगे दीये, छोटे शीशे और गोल्डन मोतियों की डेकोरेशन इसे इतना खूबसूरत बना देती है कि पहली नजर में कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि यह पुराने दीयों से बनाया गया है.



पुराने दीयों से डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए?

अगर आप भी दिवाली के बाद बचे हुए दीयों से कुछ नया और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी. इनमें से ज्यादातर सामान आपको घर पर ही मिल जाएगा.

इस्तेमाल किए हुए पुराने मिट्टी के दीये

एक गोल गत्ता या एमडीएफ बोर्ड (लगभग 24 इंच)

फिरोजी, गुलाबी, नारंगी, पीला, बैंगनी, सफेद और गोल्डन एक्रेलिक कलर

छोटे और बड़े पेंटब्रश

फेविकोल या मजबूत क्राफ्ट ग्लू

छोटे चौकोर शीशे

गोल्डन पर्ल बीड्स की चेन

पेंसिल और स्केल

गत्ते पर दीये चिपकाकर ऐसे बनाएं खूबसूरत वॉल हैंगिंग



1. सबसे पहले दीयों को करें साफ: सबसे पहले दिवाली पर इस्तेमाल किए गए मिट्टी के दीयों को इकट्ठा कर लें. इन्हें पानी और ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ करें, ताकि इन पर लगी कालिख और तेल निकल जाए. इसके बाद दीयों को पूरी तरह सूखने दें.

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2. गोल गत्ते पर बनाएं डिजाइन: अब एक मजबूत गोल गत्ता या एमडीएफ बोर्ड लें. पेंसिल की मदद से इस पर एक के अंदर एक कई गोलाकार निशान बनाएं. इससे आपको दीयों को एक जैसे पैटर्न में सजाने में आसानी होगी.

3. गत्ते पर चिपकाएं पुराने दीये: अब बनाए गए गोलों के हिसाब से मिट्टी के दीयों को ऑर्गनाइज करना शुरू करें. इन्हें इस तरह लगाएं कि पूरा डिजाइन फूल या मंडला जैसा दिखाई दे. पसंदीदा पैटर्न बनाने के बाद मजबूत ग्लू की मदद से सभी दीयों को गत्ते पर चिपका दें.

4. रंग-बिरंगे कलर्स से दें खूबसूरत लुक: जब दीये अच्छी तरह चिपक जाएं, तो उन्हें अपनी पसंद के एक्रेलिक कलर्स से पेंट करें. आप फिरोजी, गुलाबी, नारंगी, पीले और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं. दीयों के साथ गत्ते के बेस को भी खूबसूरती से कलर कर दें.

5. छोटे शीशे और मोतियों से करें डेकोरेशन: अब दीयों के अंदर सफेद रंग से छोटे-छोटे फूल और खूबसूरत डिजाइन बनाएं. इसके बाद गत्ते की खाली जगहों पर छोटे चौकोर शीशे चिपकाएं. किनारों पर गोल्डन पर्ल बीड्स की चेन लगाएं. इससे आपका डेकोरेटिव पीस काफी रॉयल और अट्रेक्टिव दिखाई देगा.

6. दीवार पर सजाने के लिए करें तैयार: सभी रंग और ग्लू अच्छी तरह सूखने के बाद पीछे की तरफ मजबूत हैंगिंग हुक लगाएं. बस तैयार है आपका खूबसूरत वॉल हैंगिंग डेकोरेशन पीस, जिसे आप लिविंग रूम, बालकनी या घर के एंट्रेंस की दीवार पर सजा सकते हैं.

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