प्यार चाहिए, लेकिन उम्मीदें नहीं! रिश्तों को लेकर क्यों बदल रही है Gen Z की सोच?

रिश्तों में उम्मीदें रखना आम बात है. हमेशा से रिश्तें उम्मीदों पर चले आए है. चाहे कोई भी रिश्ता हो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उसके लिए कुछ करने की उम्मीद जरूर रही है. या उसने फ्यूचर के बारे में सोचकर जरूर रखा है. कोई चाहता है कि पार्टनर वक्त दे, अपनी बात समझे और मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे. लेकिन जेन जी के बीच अब एक अलग सोच देखने को मिल रही है. कई युवा रिश्तों में बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने के बजाय चीजों को अपने आप आगे बढ़ने देना पसंद कर रहे हैं. उनका मानना है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी, निराशा भी उतनी कम होगी. लेकिन क्या सच में बिना उम्मीदों के रिश्ता बेहतर चल सकता है?

और पढ़ें

क्या है 'नो एक्सपेक्टेशन्स' वाली सोच?

इसका मतलब ये नहीं है कि जेन जी को रिश्तों में प्यार, परवाह या साथ नहीं चाहिए. बल्कि वे हर छोटी बात पर पार्टनर से जवाब, ध्यान या किसी खास तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं रखना चाहते. वो हर बार ये नहीं सोचते कि सामने वाले को उनके लिए ये करना चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी से बात करनी है या कोई उन्हें पसंद है तो वो उससे सामने से बात कर लेते है. जैसे मैसेज का तुरंत जवाब न मिलना, प्लान कैंसिल होना या हर वक्त साथ न रह पाना अब कुछ लोगों के लिए रिश्ते में परेशानी की वजह नहीं बनता.

निराशा से बचने का तरीका?

आज के युवा काम, सोशल मीडिया और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच पहले से ही काफी व्यस्त रहते हैं. ऐसे में वे रिश्तों को एक और दबाव नहीं बनाना चाहते. कुछ लोगों के लिए कम उम्मीदें रखने का मतलब है कि वे पार्टनर के व्यवहार को लेकर जरूरत से ज्यादा नहीं सोचेंगे और अपनी खुशी को पूरी तरह किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं करेंगे.

Advertisement

घर से दूर रहना भी एक कारण

आज के वक्त में बहुत जेन जी घर से दूर अकेले रह रहे है, जिसके कारण वो अपने लाइफ के शुरुआती वर्षों में ही अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े फैसले लेने लगते है. और इन फैसलों के कारण वो आत्म निर्भर बन जाते है. और ऐसे में लोगों से उनकी उम्मीदें भी कम हो जाती है.

वेस्टर्न कल्चर का भी प्रभाव

जेन जी जेनरेशन इंटरनेट के बीच बड़ी हुई है. ऐसे में उसने बचपन से ही हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत फिल्में देखी है. ऐसी फिल्में जिन्हें देखने के बाद युवाओं का रिश्तों से जुड़ी और लाइफ से जुड़ी बहुत से चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है, जिसके कारण उनके विचारों में बहुत खुलापन है.

क्या कम उम्मीदें रखने से मिलती है ज्यादा शांति?

रिश्तों में उम्मीदें कम रखने के पीछे एक वजह पहले के बुरे अनुभव भी हो सकते हैं. बार-बार निराश होने, गलतफहमियों और अधूरे रिश्तों के बाद कुछ युवा खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं. जुलाई 2026 में इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ सोशियोलॉजी में पब्लिश्ड एक रिसर्च में भी बताया गया कि जेन जी के कुछ युवा भावनात्मक रूप से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन चोट लगने के डर से अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में वक्त लेते हैं. इसे रिसर्च में ‘इमोशनल सस्पेंशन’ कहा गया है.

Advertisement

लेकिन क्या बिना उम्मीदों के रिश्ता संभव है?

हिंज की 2025 जेन जी D.A.T.E. रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल 84% जेन जी डेटर्स नए तरीके खोज रहे हैं, जिनसे वे रिश्तों में गहरा इमोशनल जुड़ाव बना सकें. इससे साफ है कि युवा कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि उसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं.

रिश्तों में हर वक्त ध्यान और जवाब की उम्मीद करना जरूरी नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ईमानदारी और साथ की उम्मीद रखना गलत भी नहीं है. आखिरकार, कम उम्मीदें रखने और अपनी जरूरतों को दबाने में फर्क होता है. शायद जेन जी के लिए असली रिलेशनशिप स्ट्रेटजी बिना उम्मीदों के जीना नहीं, बल्कि सही इंसान से सही उम्मीदें रखना है.

---- समाप्त ----