मैरिज एनिवर्सरी का मैसेज, 'फन होटल' का कमरा... फिर फंसता चला गया शख्स

मोरबी से हनीट्रैप का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शादीशुदा युवक को इंस्टाग्राम के जरिए शादी की सालगिरह का संदेश भेजकर और प्रेमजाल में फंसाकर एक होटल में मिलने के लिए बुलाया गया था. बाद में युवती के साथियों ने युवक को ब्लैकमेल किया और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. इस संबंध में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने युवती समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए जांच जारी है.

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पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार मोरबी के रवापर रोड पर रहने वाले 22 वर्षीय युवक की शादी की सालगिरह के दिन इंस्टाग्राम पर काजल परमार नाम की युवती ने उन्हें बधाई दी और बातचीत शुरू कर प्रेमजाल में फंसा लिया. इसके बाद वीडियो कॉल करके और जरूरी बात करने के बहाने युवक को 4 नवंबर को नेशनल हाईवे के दूसरी ओर स्थित 'फन होटल' में मिलने के लिए बुलाया गया. अगले दिन युवती ने फोन करके कहा कि हमारे मिलने की बात उसके भाई को पता चल गई है, इसलिए समझौता करना होगा.

पुलिस ने युवती समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

बाद में युवती के कथित भाई किशन उर्फ राजूभाई मुछडिया ने युवक को फोन करके पंचासर चौकड़ी पर मिलने के लिए बुलाया. वहां आरोपियों राजू, तेजस और भावेश आदि ने समझौते के लिए पचास लाख रुपये की मांग की. बाद में 12 लाख रुपये देने पर सहमति बनी. हालांकि, जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो आरोपी उसके घर पहुंच गए और धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे, जिसके बाद युवक ने पांच आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरु की गई और शिकायत के आधार पर हनीट्रैप के इस मामले में राजूभाई उर्फ किशन मुछडिया, तेजसभाई उर्फ तेजो पधारिया, भीमजीभाई परमार और काजल बेन परमार - इन चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपी भावेश कणजारिया को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या इन लोगों ने यह पहली बार किया है या फिर इससे पहले भी हनीट्रैप के कोई और भी शिकार हुआ है.



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