मिशन 2027 से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में ऐसा सियासी दांव चला है, जिससे बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए खेमे में खलबली मच गई है. बुधवार को गोरखपुर पहुंचे अखिलेश ने न सिर्फ 'पीडीए रथ यात्रा' के जरिए अपनी ताकत दिखाई, बल्कि 'ठाकुर-ब्राह्मण' और 'बुलडोजर' का ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया कि सियासी गलियारों में उनके PDA में 'A' के मायने 'अगड़ा' निकाले जाने लगे हैं.

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एक तरफ अखिलेश यादव के गोरखपुर रोड-शो में उमड़े जनसैलाब ने सियासी पारा चढ़ाया, तो दूसरी तरफ इस भीड़ ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जायका ऐसा बिगाड़ा कि वे अचानक हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए. निषाद आरक्षण की मांग उठाकर संजय निषाद ने सियासी तापमान बढ़ा दिया.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव गोरखपुर दौरे के जरिए पूर्वांचल को साधने के साथ-साथ अपने सियासी समीकरण को भी दुरुस्त करते नजर आए. एक तरफ पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेता रहे हरिशंकर तिवारी के घर जाकर उनके परिवार से मिले, तो दूसरी तरफ अमर शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करके ठाकुर समुदाय को भी सियासी संदेश दे गए.

20 किमी का रोड शो, बुलडोजर से स्वागत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच सपा अपनी वापसी के लिए हरसंभव कोशिश में जुट गई है. अखिलेश यादव पूर्वांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए बुधवार को सीएम योगी के गृहक्षेत्र गोरखपुर पहुंचे. अखिलेश ने गोरखपुर एयरपोर्ट से उतरते ही अपने पीडीए रथ पर सवार होकर करीब 20 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया.

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अखिलेश यादव का यह रोड शो गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण और चौरीचौरा के इलाके से होकर गुजरा. अखिलेश इन तीन अहम विधानसभा सीटों के समीकरण सेट करते नजर आए. सीएम योगी के गढ़ में सपा कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर हाई था कि रास्ते में जगह-जगह बुलडोजर और क्रेन लगाकर अखिलेश यादव पर फूल बरसाए गए और उन्हें विशाल माला पहनाई गई.

यूपी में जिस बुलडोजर को बीजेपी अपनी योगी सरकार की कानून-व्यवस्था का प्रतीक बताती रही है, अब उसी बुलडोजर से अखिलेश के स्वागत ने सियासी तस्वीर को बेहद दिलचस्प बना दिया. अखिलेश यादव ने पिछले दिनों रायबरेली से पीडीए यात्रा शुरू की थी, तो उस समय भी उनका स्वागत इसी तरह बुलडोजर से किया गया था.

अखिलेश के 'पीडीए' में 'ए' का मतलब अगड़ा

अखिलेश यादव 2027 का चुनाव पूरी तरह से पीडीए फॉर्मूले पर ही लड़ रहे हैं, लेकिन गोरखपुर की पॉलिटिक्स में दाखिल होते ही उन्होंने अपने पीडीए में 'ए' का मतलब अगड़ा कर दिया है. इसका नजारा भी साफ दिखा, जब उन्होंने चौरीचौरा से अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू सिंह को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया.

गोरखपुर दौरे पर अखिलेश यादव ने ठाकुर समाज को साधने की सोची-समझी रणनीति पर काम किया. वे चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के देवकही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पहले अमर शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद दिवंगत नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस कार्यक्रम का आयोजन बिन्नू सिंह के छोटे भाई अजय कुमार सिंह ने किया था.

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अखिलेश यादव ने न सिर्फ टप्पू सिंह को सपा की सदस्यता दिलाई, बल्कि मंच से ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चौरीचौरा सीट से उनकी उम्मीदवारी का भी संकेत कर दिया. टप्पू सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर भी करीब 30 हजार वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे. चौरीचौरा सीट से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के छोटे बेटे सरवन निषाद विधायक हैं. ऐसे में टप्पू सिंह को आगे कर अखिलेश ने सीधे तौर पर निषाद पार्टी के किले में सेंध लगाने की चाल चल दी है.

'तिवारी हाता' से पूर्वांचल के ब्राह्मणों को संदेश

ठाकुरों को साधने के बाद अखिलेश यादव का काफिला सीधे गोरखपुर की सियासत के सबसे चर्चित केंद्र 'तिवारी हाता' पहुंचा. यहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से मुलाकात कर करीब आधा घंटा बिताया.

पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण राजनीति का सबसे प्रमुख चेहरा हरिशंकर तिवारी को माना जाता रहा है. वे कांग्रेस से लेकर बसपा और सपा तक की सरकारों में मंत्री रहे हैं. पूर्वांचल की करीब दो दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर तिवारी परिवार का सीधा प्रभाव माना जाता है. ऐसे में अखिलेश हरिशंकर तिवारी के सियासी रसूख के सहारे पूर्वांचल की करीब 24 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने और बीजेपी की घेराबंदी करते नजर आए.

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निषाद समाज को साधने का अखिलेश ने चला दांव

अखिलेश यादव ने अपने गोरखपुर दौरे को सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वे निषाद समाज को भी साधते हुए नजर आए. अखिलेश ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर निषाद वोटबैंक को भी अपने पाले में खींचने का संदेश दिया.

गोरखपुर की सियासत में ठाकुर, ब्राह्मण और निषाद वोटर काफी अहम माने जाते हैं. अखिलेश यादव गोरखपुर दौरे में इन तीनों ही समाज को साधने की कवायद करते दिखे. साथ ही 'तिवारी हाता' जाकर अखिलेश ने साफ कर दिया कि सपा अब केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके PDA में 'अगड़ों' (ब्राह्मण और ठाकुर) के लिए भी बराबर की जगह है.

अखिलेश का दौरा और संजय निषाद का धरना

गोरखपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ और चौरीचौरा में अजय कुमार सिंह की घेराबंदी ने एनडीए के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बेचैनी बढ़ा दी. सियासी जानकारों का मानना है कि अपने कोर वोटबैंक (निषाद समाज) और बेटे की सीट पर मंडराते खतरे को भांपते ही संजय निषाद ने प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चलना शुरू कर दिया है.

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अखिलेश यादव के दौरे के बीच ही निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद बुधवार शाम महराजगंज में अपने समर्थकों के साथ अचानक गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए और हाईवे जाम कर दिया. निषाद-मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की मांग उठाते हुए उन्होंने अपनी ही सहयोगी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से पीएम मोदी से बात करने की मांग रख दी.

सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अखिलेश यादव की रैली की भीड़ और सियासी दांव ने संजय निषाद का राजनीतिक जायका बिगाड़ दिया है, जिसके चलते अपनी जमीन बचाने के लिए उन्हें अचानक सड़क पर उतरना पड़ा. इस तरह से संजय निषाद के बेटे की सीट पर उम्मीदवार उतारने का दांव चलकर सपा ने एनडीए के सहयोगी दल को बैकफुट पर धकेल दिया है. शक्ति प्रदर्शन के तुरंत बाद संजय निषाद का हाईवे जाम करना और अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना गठबंधन के भीतर की घबराहट को दर्शाता है.

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